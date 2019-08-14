出口大減 德國第2季經濟萎縮

（中央社柏林14日綜合外電報導）德國聯邦統計局今天公布數據，顯示出口大幅減少導致德國第2季經濟出現萎縮。在美國與中國關稅大戰和英國脫歐的政治餘波影響下，全球經濟成長趨緩，使德國製造商受害。

路透社報導，德國聯邦統計局（Federal Statistics Office）公布數據顯示，德國第2季國內生產毛額（GDP）季減0.1%。隨著政府透過財政改革刺激經濟的壓力增加，德國經濟部長表示，必須採取行動以防止連續兩季都出現經濟萎縮，使國家陷入經濟衰退。

跡象顯示，內需銳增持續一段時間帶來的助力正在減弱之際，歐洲最大經濟體德國受到全球經濟放緩的衝擊特別嚴重。德國經濟傳統上以出口為導向。

荷蘭國際集團（ING Group）分析師布茲斯基（Carsten Brzeski）說：「今天的GDP報告明確顯示，德國經濟的黃金十年已畫下句點。」

「貿易摩擦、全球情勢不確定和汽車業苦苦掙扎終於讓德國經濟不支倒地。」

聯邦統計局的數據顯示，經日曆調整（calendar-adjusted）為基礎，德國第2季的GDP年成長率從第1季的0.9%下滑至0.4%。另外，德國也把2019年全年經濟成長預估從去年的1.5%下修至僅0.5%。（譯者：李宛諭/核稿：徐崇哲）1080814