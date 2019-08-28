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信義房屋插旗馬來西亞 推出首筆建案

最新更新：2019/08/28 21:11

（中央社記者韋樞台北28日電）信義房屋今天董事會通過增資子公司，並於馬來西亞購地，推出第一筆馬幣1.5億元範圍內的建案；此外還要繼續在雙北市購地，推出新台幣30億元以內的合建案或購地案。

信義房屋今天董事會通過增資子公司馬幣1.53億元，供子公司投資不動產開發案。信義房屋表示，100%持股的子公司Sin Chiun Holding SDN. BHD. 為拓展不動產開發事業，擬由董事會授權信義房屋創辦人、董事周俊吉於不超過馬幣1.5億元範圍內，以Sin Chiun代表人名義全權辦理相關投資開發洽談及協議簽訂事宜。

信義房屋指出，這件馬來西亞的投資是在地的第一起建案；目前正洽談投資開發事宜，對於開發的地點、時間、建築種類等均不透露，將待確定投資標的且正式簽訂買賣契約前，再提報信義房屋的審計委員會。

另外，信義房屋100%持有的子公司信義開發股份有限公司持續拓展不動產開發事業，擬於台北市或新北市以全案總投入建造成本及土地，合計不超過新台幣30億元範圍內，與他人合建或於上述金額範圍內投資取得土地自行興建。

信義房屋說，信義開發即將推出板橋江翠案第1期預售案，明年再推第2期，目前正在洽談新的購地案。（編輯：鄭雪文）1080828

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