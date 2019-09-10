貿易戰買氣縮手 中石化保守看下半年

（中央社記者韋樞台北10日電）上半年受大陸石化同業開出大量產能，又碰上貿易戰造成下游客戶觀望買氣縮，中石化上半年EPS為新台幣0.34元。中石化表示，保守看待下半年獲利，將以多元投資守住獲利水準。

中石化表示，上半年受到大陸石化同業產能大量開出，包括丙烯（月青）（AN）、己內醯胺（CPL）的市場價格低迷，再加上從去年第4季起，下游客戶遭貿易戰橫掃，採取觀望態度，需求不振，報價難以上揚。

中石化指出，第4季在石化本業上歲修已結束，並調整稼動率至8成以上，用以量制價方式來刺激下游偏弱的需求，同時全力發展高值化產品，逐步拉高占營收比重，全力守住上半年的獲利水準，後續會將台灣的成功經驗複製到中石化在大陸的生產。

在業外房地產投資部分，中石化說，在緬甸仰光的第一個住商混合型建案預計明年第2季完工，為中石化測試仰光不動產市場的建案；另外還有越南胡志明市投資案，估計在海外投資額約新台幣40餘億元。

在高雄土地開發部分，中石化開發高雄94期重畫區（特貿五A用地）、70期重畫區（特貿六用地），兩塊區域面積為12公頃及4公頃，預計第4季完成重劃。（編輯：林孟汝）1080910