龔明鑫：林口新創園明年將成亞洲最大AI聚落

（中央社記者顧荃台北25日電）行政院政務委員龔明鑫今天表示，經濟部將林口世大運選手村活化為「林口新創園」（Startup Terrace），最快明年初將形成亞洲最大AI聚落，預計投入將近新台幣7億元。

龔明鑫下午表示，人工智慧（AI）被稱第四次工業革命的核心，將是台灣很大的發展契機，預估到2030年，AI在亞洲的經濟價值高達90兆元。

龔明鑫說，由於硬體是台灣的強項，在物聯網（IoT）時代，由AI進行大量資料分析需要運算能力強大的硬體，讓台灣更具備發展利基；台灣在智慧製造、智慧醫療、智慧交通、智慧城市與智慧農業等方面，都有很好的發展基礎，行政院也在2018年通過「台灣AI行動計畫」。

龔明鑫指出，台灣未來在AI產業有兩大發展機會，一是AI與5G連結，5G在今年底啟動釋照，與AI串連後將有更好的適用領域。二是集合各界能量，在林口新創園成立亞洲最大的AI聚落，將原本散落各地的AI硬體、軟體團隊與人才集結起來，並介接國際資金。

他說，由於林口新創園原本是社會住宅，將投入近7億元重新裝潢，預計明年初可望成形，包括台灣人工智慧實驗室創辦人杜奕瑾、台灣人工智慧學校執行長陳昇瑋等人的團隊都會進駐；因將引進許多加速器、新創團隊或天使投資，需要更多空間，林口新創區附近有一塊內政部的空地，也將規劃建設成新創交流大樓。（編輯：趙蔚蘭）1080925