5G設企業專網專頻 井琪憂電信業雪上加霜

（中央社記者江明晏台北4日電）針對5G企業專網專頻，遠傳總經理井琪今天重申，專用頻率提供商用勢必衝擊產業公平競爭、讓電信業雪上加霜，學者也呼籲政府應明確定位5G價值，擬定中長期頻譜整備規劃。

5G競標申請截止，國內5大電信事業全數遞件參與競標，國家通訊傳播委員會（NCC）完成資格審核之後，預定在12月10日正式競標，電信業者全力備戰，但經濟部近期拋出「5G企業專網專頻」的議題仍餘波盪漾。

遠傳電信總經理井琪今天受台灣通訊學會之邀，以「5G產業發展的機會與挑戰」為題發表演說，同時呼籲「公平的頻譜政策是市場競爭與政府法制的碁石，專用頻率提供於商用，勢必將衝擊產業的公平競爭、讓電信業者雪上加霜，並降低頻率使用效率，更不利電波秩序的監理」。

對於企業5G專網的需求，井琪認為，滿足垂直場域之專網需求必須先釐清「專用網路」與「專用頻率」為不同議題，不應混為一談，對於企業有「專用網路」的需求，電信業者早已展開與垂直產業合作，技術上也足以滿足垂直場域的專用頻率需求的各項服務，因此「電信業者會是最快且最佳的解方」。

井琪指出，垂直產業的企業專網需求，無論是討論敏感資料不外洩、網路具可控制與彈性、穩定與安全的網路、成本合理等層面，都不是一定得透過專用頻率來滿足。井琪認為，頻率屬於公有資源，其分配的方式攸關公平性與效能，甚至是否能受到專業監理，都還有待商榷。

井琪表示，取得專用頻率需要擔負頻率成本及干擾風險，而建立專用網路需要極高的建設與管理成本，因此企業可透過與電信產業合作，安全、快速地達成垂直產業的需求，可節省成本、增加營運穩定性，還能提高生產力，是共創多贏的局面，實無反覆討論「企業專頻」的必要性。

台灣通訊學會理事長劉柏立表示，國內在探討5G釋照議題時，最大的爭議點在於企業專網的公平使用問題，可以理解企業專網之於產業創新的重要意義。然而，正因為頻譜資源不足，電信事業與非電信事業間，出現了問題認知的落差。

「如何確保頻譜資源和諧使用、公平使用、乃至於有效應用」，劉柏立認為，這應該是電信事業與非電信事業間最基本的交集共識。同時呼籲政府部門應明確定位5G價值，把5G發展納入國家級經建戰略體系；頻譜政策攸關國際競爭力，不僅要有前瞻性與彈性的戰略高度，更要有中長期的頻譜整備規劃，並且從機會成本的觀點形成政策目的，才能有掌握5G價值的發展機會。（編輯：趙蔚蘭）1081004