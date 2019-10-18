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再生能源產業邁向國際 能源週國外買主增1成

最新更新：2019/10/18 21:21
台灣國際智慧能源週18日落幕，主辦單位中華民國對外貿易發展協會表示，今年國外買主多達660人，較去年成長10.7%。圖為16日舉行的一對一採購洽談會。（外貿協會提供）中央社記者廖禹揚傳真　108年10月18日
台灣國際智慧能源週18日落幕，主辦單位中華民國對外貿易發展協會表示，今年國外買主多達660人，較去年成長10.7%。圖為16日舉行的一對一採購洽談會。（外貿協會提供）中央社記者廖禹揚傳真　108年10月18日

（中央社記者廖禹揚台北18日電）台灣國際智慧能源週今天落幕，外貿協會表示，今年國外買主多達660人，較去年成長10.7%，並有31家買主進行129場採購洽談，總參觀人次成長幅度更可望超過2成。

台灣國際智慧能源週16日至18日在南港展覽館一館舉行，共有11國165家廠商展出567個攤位，並配合太陽能、風能、氫能及智慧儲能等4大主題規劃數十場主題論壇，吸引多國專業人士來台參與。

主辦單位中華民國對外貿易發展協會統計，3天展期間共有660名國外買主參觀，較去年成長10.7%，前五大買主國依序為南韓、日本、中國大陸（含香港）、新加坡、越南。

展覽首日也媒合12國31家買主與36家台灣廠商進行129場一對一採購洽談會，重量級買主包括菲律賓兩大電廠Aboitiz、Meralco、日商Comsys Create、德商ENcome Engineering GmbH、土耳其國營配電商TEIAS等。

外貿協會表示，澳洲買主Flotation Energy Plc也來台尋找離岸風電合作夥伴及供應商，對於本次展覽規模、展品多樣性以及最新研發技術感到驚豔，並成功與多家廠商完成合作洽談。

隨著今年展覽順利落幕，外貿協會也著手準備明年活動，2020年「台灣國際智慧能源週」預計於10月14日至16日於台北南港展覽館舉行，相關展覽資訊可至網站（https://www.energytaiwan.com.tw/zh_TW/index.html）查詢。（編輯：黃國倫）1081018

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