5G受消費者期待 中華電盼不用價格取勝

中華電認為5G資費定價要非常小心，且不應只有價格，也要傳遞價值。圖左至右中華電信執行副總經理林國豐、Verizon Media亞太區共同董事總經理王興、中華電行動分公司總經理陳明仕。中央社記者江明晏攝 108年10月21日

（中央社記者江明晏台北21日電）根據調查，超過9成消費者聽過5G，逾8成想轉換，高畫質影音、智慧生活、AR應用3大領域最受青睞，而中華電認為5G資費定價要非常小心，不應只以價格取勝。

2020即將迎來5G元年，各式應用場景將逐漸落地發展，Verizon Media今天宣布正式加入「台灣5G產業發展聯盟-中華電信領航隊」。

記者會中，Verizon Media發表「台灣消費者5G意願大調查」，剖析消費者對5G的看法，Verizon Media國際消費者洞察暨數據分析總監蘇建勳指出，超過9成（92%）消費者聽過5G，其中近8成（77%）對其高速傳輸特性最有印象，更有4成消費者認為5G將為人類生活和社會各層面帶來顛覆性影響，近6成（56%）消費者期望5G能在未來1至2年內完全普及，並有逾8成（83%）有意願轉換為5G服務。

調查也指出，當一有5G服務時，有6成消費者會優先選擇有提供5G服務的電信商。

進一步探詢消費者最期待的應用，主要聚焦高畫質影音、智慧生活（包括遠端醫療、遠端控制救災、遠端照護、物聯網/智慧家電）與AR相關應用3大領域。其中，7成以上（74%）消費者有體驗過AR擴增實境，約有8成曾體驗過AR的消費者認為，AR將提供更富娛樂性、互動性及身歷其境的體驗，並帶來更智能便利生活，而旅遊、購物、遊戲則是消費者最期待應用AR的三大領域。

市場一般認為，未來5G多數服務將以B2B（企業對企業）為大宗，台灣5G開台時是否第一時間就會有消費者服務，中華電信執行副總經理林國豐指出，垂直領域有許多5G應用，還要跨領域去磨合，其實還需要一段時間，以韓國為例，4月開台至今5G用戶已有300萬用戶，初期消費者服務的速度會比較快，但5G發揮出來的效用對各行各業影響會相當大。

針對5G售價如何訂定，林國豐表示，台灣的市場只有2300萬人口，卻有5家業者，是全世界罕見的競爭，認為5G新階段開始，要好好抓住時機，「定價要非常小心」，韓國不降速吃到飽的售價約新台幣2000多元之上，這對台灣來說當然不可能接受，但台灣花的成本投資不會比別人少，怎麼促進5G轉換率，可能還是要取決於價格，若沒有取得平衡點，導致電信業沒辦法回收，長遠對消費者也不利。

中華電行動分公司總經理陳明仕表示，台灣的月平均用量高達20GB，資費幾乎比所有國家都便宜，這當然是消費者的福氣，且台灣便捷環境，可以刺激內容產業，對客戶有好處，但如果只是短期高興，對產業長期不是健康平穩，電信業者應該要提供有意義的服務，不是只有價格，也要傳遞價值，而價值也來自於內容。

Verizon Media亞太區共同董事總經理王興表示，中華電跟Verzion的合作不是只有針對B2C，就像Verzion在美國也和迪士尼簽訂合約打造內容，但Verzion十分看好5G在消費市場的發展，畢竟網路原住民、手機原生族群的千禧世代、Z世代，在網路上付費的意願和花費極高，也期望5G能成為價值取向的時代，不要只是價格取勝。

至於5G的應用服務會有哪些和4G做出區隔？陳明仕表示，4G的營收結構已明顯傾斜到數據，但加值每年都持續成長，5G除了一般上網，將和生活多樣化有關，商業模式很可能是B2B2X，萬物與人可能都會發展新型態，例如智慧家庭、AR與VR等等。（編輯：林淑媛）1081021