五大銀行新承做房貸利率創新低 央行：約已探底

（中央社記者潘姿羽台北23日電）中央銀行今天發布9月五大銀行新承做放款，由於房市回溫，加上銀行積極爭取優質客戶，不只新承做房貸金額增至新台幣457.02億元，房貸利率更下探1.615%，創下歷史新低紀錄。

9月五大銀行（台銀、合庫銀、土銀、華銀及一銀）新承做房貸金額457.02億元，月增73.16億元。央行經研處副處長吳懿娟指出，9月六都買賣移轉棟數月增2.9%、年增率也有5.1%，推動房貸金額走揚。

值得注意的是，9月五大銀行新承做房貸利率降至1.615%，較上月減少0.009個百分點，來到歷史新低，前次歷史低點為2010年5月的1.616%。

吳懿娟表示，9月房貸利率雖探歷史新低，但與前次歷史低點的紀錄差異不會太大；現在房市以自住買盤為主，銀行持續爭取優質房貸客戶之下，各家利率多在1.6%上下波動。

媒體詢問，房貸利率1.6%會不會是銀行的底線，吳懿娟回答「差不多」，目前公教人員貸款專案利率為1.56%，其他銀行為了爭取自住且有還款能力的客戶，利率不會與公教貸款差距太大，頂多小數點的差異。

至於銀行是否出現殺價競爭的情況，吳懿娟表示，房貸有擔保品，目前利率較低，主要反映銀行針對優質客戶積極爭取房貸業務的情形。

展望房地產景氣，吳懿娟表示，房市在2016年處在相對低點，近幾年稍微回升，且主要是自住客撐盤，因此景氣溫和成長，並非大幅上揚；觀察信義房價指數，雙北房價確實有微幅成長，但和2014年、2015年的高點相比，還有一段距離，須持續關注後續市場發展。

不過吳懿娟也說，有些建商蠻積極購地推案，推測可能因建商看好台商回流帶來的商機，廠辦、商辦需求增溫，因此信心相對樂觀。（編輯：林興盟）1081023