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台股熱度不減 9月證券劃撥存款餘額破2兆元

最新更新：2019/10/24 18:14

（中央社記者吳柏緯台北24日電）中央銀行今天發布9月金融概況，9月證券劃撥存款餘額突破新台幣2兆元，顯示散戶進場台股的動能持續上揚，台股資金水位充沛。

中央銀行今天發布9月金融情況，9月的M1B年增率下降為7.39%，M2的年增率則上升為3.40%。進一步分析今年1到9月的平均年增率，M1B為7.10%、M2為3.27%。

央行經研處副處長吳懿娟指出，M1B下降的主要原因是活期性存款成長減緩所造成的。至於M2持續上揚，則是受惠於外資轉呈淨匯入與放款、投資成長增加的影響。

至於代表散戶資金動能的證券劃撥存款餘額，在7月時站上新台幣1.95兆元、8月來到1.98兆元，在9月時突破2兆元大關，達到2.03兆元。吳懿娟表示，9月時的股價指數上揚，加上7至9月是現金股利發放的季節，股利入袋後並未轉移到其他帳戶，因此帶動證券劃撥存款餘額成長。

吳懿娟進一步說明，在集中市場中，9月的成交金額中，本國自然人占比為58.7%，與8月的58.8%差不多。而且看起來10月的股市表現應該也會不錯。（編輯：黃國倫）1081024

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