統一前3季EPS 2.85元 創同期新高

（中央社記者韓婷婷台北7日電）食品龍頭統一企業累計前3季稅後淨利新台幣161.93億元，年增9.4%，累計EPS為2.85元，高於去年同期的2.61元，創下歷來同期新高紀錄。

其中第3季單季稅後淨利51.47億元，年增2.3%，單季EPS為0.91元，略高於去年同期的0.89元。

統一企業今年前3季合併營收3433.54億元，年增4%，成長動能來自菲律賓7-ELEVEN、統一生活成長；越南水產飼料也有不錯成長；大陸市場中高價生活麵湯達人及統一阿薩姆奶茶表現較為突出、購併的韓國熊津3月加入；台灣7-ELEVEN持續展店也推動營運成長。包裝容器事業及製藥事業則呈現衰退。

統一今年前3季合併稅後淨利240.44億元，較去年同期226.30億元增加14.14億元，成長6.2%。歸屬母公司本期淨利161.93億元，較去年同期148.02億元增加13.91億元，成長9.4%，EPS為2.85元，較去年同期2.61元增加0.24元。

統一表示，獲利成長除了整體營收成長帶動外，本業透過價值營銷推動毛利額及獲利表現，加上轉投資持續穩定獲利。

針對旗下主要轉投資獲利能力，以統一中控成長力度最大，統一持股逾70%的統一中控，前3季稅後淨利達人民幣14.22億元（約合新台幣61.7億元），年增27.8%。

其次是統一持股45.4%的統一超商。統一超前3季稅後淨利82.7億元，年增4.1%，不過統一超商獲利成長主要來自所得稅費用較去年同期減少所致，若排除所得稅因素，統一超今年前3季稅前淨利年減2.14%。

統一持股45.55%的統一實業，則因去年同期處分大陸江蘇及無錫廠土地廠房資產利益，累計今年前3季稅後淨利5.29億元，年衰退57.9%，統一表示，若排除此一次性收益差異，獲利與去年同期相當。

統一持股37.94%的台灣神隆，前3季稅後淨利1.68億元，年減達51.9%，統一表示，主要受到學名藥用原料藥及新藥委託製造原料藥營收及毛利減少影響。（編輯：趙蔚蘭）1081107