掌握換季商機 超商雙雄10月營收升溫

（中央社記者江明晏台北8日電）超商雙雄統一超商、全家便利商店受惠換季與節慶商機，推升鮮食、飲品業務成長，10月營收分別較去年同期成長，並看好11月年菜預購挹注。

統一超商10月合併營收新台幣217.7億元，較去年同期增加6.81%，累計合併營收為2128.92億元，較去年同期成長4.58%。

7-ELEVEN大型複合店Big7進駐新北市及桃園，並推出最新品牌聯名「米奇與好朋友主題店」，新型態店型創造話題並帶動單店營運成長，同時掌握換季口味商機，推出聯名鮮食、CITY CAFE等差異化商品助攻，雙十連假等因素，帶動營收成長；轉投資事業包括菲律賓7-ELEVEN店數穩定成長，星巴克、康是美、統一速達等均表現亮眼。

全家便利商店10合併營收68.7億元，年增11.5%，合併1至10月累計合併營收644.84億元，較去年同期成長8.45%。

綜觀10月營運表現，全家指出，受惠於國慶連假、萬聖節商機，以及秋冬型新品陸續上市，鮮食成長近1成4，茶飲與餅乾零食等一般商品也有顯著成長。10月在國際咖啡日與金馬獎聯名等話題操作下，全家杯裝現煮飲料成長達1成5。

展望11月營收，全家看好民眾對溫暖型鮮食、商品需求增加，將陸續推出溫熱型現煮飲料、濃郁型鮮食、羽絨外套、巧克力等，以及雙11大型促銷活動和年菜預購紛紛展開，都可望挹注銷售。

進入第4季，7-ELEVEN掌握入冬換季需求及年底重大節慶商機，持續推出各式吃喝玩樂、年菜預購及保暖商品等生活提案，預估將帶動另一波消費需求，再創成長動能。（編輯：鄭雪文）1081108