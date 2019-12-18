商用與土地成交創16年高 CBRE示警三大挑戰

（中央社記者潘羿菁台北18日電）商用地產顧問世邦魏理仕（CBRE）統計，今年商用不動產交易與土地交易合計金額達新台幣3802億元，年增45%，創下16年來新高；展望未來，CBRE認為，地產逐漸浮現三大挑戰。

CBRE台灣董事總經理朱幸兒認為，明年只能用「小滿」兩字形容，主要是觀察到，辦公租金雖創歷史新高，但是未來2、3年大量釋出將帶來隱憂，房屋交易棟數雖逐步回溫，但豪宅交易量卻創新低，顯然市場並未追價，小滿是收穫前奏，後續投資仍須小心謹慎、步步為營。

CBRE指出，受惠於美中貿易戰帶動台商回流，以及全球政治風險高避險需求增溫，推升台灣不動產交易金額創高。

因為多家中大型企業搬遷激勵之下，又以科技電信業、專業服務業需求主導，台北市辦公室A級商辦空置率降至5.05%，為18年新低水準，也推升平均租金達到每坪2790元，年增3.15%，為10年新高，A級商辦租金上漲呈現外溢效應，帶動台北市B級平均每坪租金達到1788元，年增1.22%。

CBRE預測明年A辦空置率約2.6%，估計2020年至2022年對台北市房東呈現一片榮景，CBRE表示，明年第一挑戰為商辦低空置率加上供給量少，企業租戶沒有多少選擇。

不過，從2023年至2027年，南港總計會新增超過10萬坪商辦空間，這麼大量要找客戶，自然是去市中心找客戶，未來南港租金變化會如何牽制台北市中心，值得觀察。

另外，CBRE統計工業地產（工業地、廠房、廠辦）總成交金額為782.4億元，年增6%。

指標性大案包括天賀建設斥資46.36億元，購買北投士林科技園區軟橋段57、58、59段地號，預計明年軟橋段也會持續釋出。另外，國泰人壽以32.59億元，購買桃園楊梅二重溪140-1等11筆土地。

廠房購置前3大交易金額都落在桃園地區，例如全球人壽28.08億元購買龜山華亞科技園區倉儲；台達電花25.68億元買下桃園中壢區自強一路5號廠房；以及樂富一號斥資25.28億元買下桃園觀音區觀音物流中心。

第二挑戰是工業地產購置成本增加，台商回流埋埋隱憂。廠房與土地交易金額推高帶動工業區地價指數走高，北部與中部工業區地價年增率達到12%，預期2020年在倉儲物流、高科技業需求強勁以及工業立體化獎勵誘因支撐，預料工業地產投資市場仍將持續成長，此舉也會讓工業地產購置成本漸增，成為2020年台商回流成本墊高隱憂。

2020年第三個挑戰則是投資標的物稀少，滿手現金限縮回報，CBRE觀察，今年大型土地與商用不動產交易案，有自用與投資兩道力量投入市場，推升今年交易熱度相當高，熱度高勢必會讓投資人避險意願轉強，對後市抱持謹慎樂觀態度，部分不動產類別的收益率可能面臨壓縮。

CBRE建議，明年投資機會可放在冷鏈物流，由於現代上班族工作時間忙碌，冷凍商機或是藥品需求增溫趨勢明顯；另外，5G議題帶動之下，數據流量需求高速成長，帶動資料中心空間需求強勁，也是投資人可以考慮客製不動產應用領域。（編輯：張均懋）1081218