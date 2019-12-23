投資熱 五大銀行新承做資本支出貸款創近3年高點

（中央社記者潘姿羽台北23日電）台商回流助攻，加上都市更新、危老重建等議題發酵，11月五大銀行新承做資本支出貸款大增，衝上新台幣865.36億元，來到2017年1月以來高點。

中央銀行今天發布11月五大銀行（台銀、合庫銀、土銀、華銀及一銀）新承做放款，其中資本支出貸款金額較上月大增195.84億元，升至865.36億元，寫下近3年新高紀錄，資本支出貸款利率則較上月下降0.042個百分點至1.817%。

央行經研處副處長吳懿娟表示，除了大額聯貸案，11月都市更新、危老建築等案子比較多，台商回台也陸續反映，這些都推動資本支出貸款來到相對高點；利率方面，不論是聯貸案或是土建融資貸款，業者都很積極爭取，若遇到比較優質客戶，利率也會比較低，因此11月利率較上月走低。

至於11月五大銀行新承做購屋貸款，金額較上月減少47.95億元，降至503.13億元，利率則微升0.002個百分點，來到1.617%。

吳懿娟說明，10月有大量交屋潮，墊高基期，加上買賣雙方依舊存在價格認知落差，成交量因而有所收斂，11月六都建物買賣移轉棟數月減8.6%。

媒體詢問，第4季是傳統購屋旺季，購屋貸款金額卻呈月減，是否出現「旺季不旺」的情況；吳懿娟認為應不至於，她表示，11月建物買賣移轉棟數雖較上月減少，年增率依然有6.6%的水準，而且今年1至11月六都建物買賣移轉棟數也是近5年同期最高。（編輯：鄭雪文）1081223