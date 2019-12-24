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散戶錢進股市 11月證券劃撥存款創歷史新高

最新更新：2019/12/24 17:55

（中央社記者潘姿羽台北24日電）熱錢湧入，助攻台股持續寫下佳績，散戶跟著「錢進」股市，觀察反映散戶動向的證券劃撥存款餘額，11月較上月大增新台幣378億元，來到2兆708億元，再創歷史新高。

中央銀行今天公布11月M1B及M2年增率，分別上升為7.46%及4.14%，主要受資金流入的影響；而M1B年增率已經連續22個月高於M2，「黃金交叉」格局續航，意味資金動能無虞。

而在外資持續匯入下，台股近期持續寫下好成績，強化散戶信心，央行指出，11月證券劃撥存款餘額攀至2兆708億元，創下歷史新高。

另一方面，11月外國人新台幣存款1802億元，較上月下滑，央行經研處副處長吳懿娟認為，主因是外資進軍股市，使得金額減少；她也指出，12月目前外資還是淨買超，顯見市場資金動能充裕，對股市依舊有幫助。

近期台商回流、資金匯回等議題討論熱度也相當高，吳懿娟表示，若台商匯回資金，會反映在外匯存款上，而11月外匯存款期底餘額升至6兆1053億元，同樣創下歷史新高。

吳懿娟分析，年關將近，不少企業會把貨款匯回，台商也陸陸續續有些資金匯回，這些都是外匯存款成長的原因。（編輯：鄭雪文）1081224

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