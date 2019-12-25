春雨慶70週年 拚實現世界級大廠兩大目標

（中央社記者潘羿菁台北25日電）台灣鋼鐵集團旗下扣件、線材大廠春雨今天舉行70週年暨春雨紀念館落成典禮，董事長林輝政表示，僅管今年業績受到美中貿易戰影響，但印尼與美國子公司獲利有望創新高，未來要實現世界級建築扣件與世界級高端扣件大廠兩大目標。

林輝政致詞表示，70年前李春雨創辦春雨，是台灣第一家螺絲工廠。春雨在李春雨、李春堂兄弟二人一起打拚、逐步擴充規模下，堪稱是「台灣螺絲之父」。台灣鋼鐵集團入主後，透過新經營團隊的努力，各公司的經營策略與組織架構都有大幅度變革。

春雨集團各子公司整合展現綜效，2018年集團營收與獲利創下10年新高，其中印尼、美國、東莞、上海友鉅等4家子公司的獲利創歷史紀錄，今年雖然面臨美中貿易摩擦衝擊，面對險峻的產業環境，春雨的表現仍然不錯，印尼與美國子公司今年度獲利有望再度刷新紀錄。

春雨子公司營運表現方面，印尼雄獅是春雨小金雞母，今年前3季收益新台幣1.29億元，較去年同期成長25.2%；美國春雨收益2555.7萬元，年成長53%，兩家子公司繳出好成績推升春雨合併獲利3.47億元，年增7.4%，每股稅後淨利（EPS）1.32元。

春雨上游原料供應商中鋼的董事長翁朝棟致詞表示，根據世界鋼鐵協會（WSA）最新預測，2020年比較看好的產業包括汽車、建築及機械業；這3個產業與扣件需求息息相關，對春雨及扣件產業來說「春燕不是一隻，而是來一群」。

展望未來，林輝政說，春雨將持續整合集團內部資源，同時配合台灣鋼鐵集團採取的全循環經濟營運模式策略發展，為春雨蓄積長期成長動能。

春雨期許未來要實現兩大世界等級目標，包括「世界級建築扣件大廠」與「世界級高端扣件大廠」。（編輯：楊玫寧）1081225