東捷布局物聯網應用 今年營收占比拚2成

（中央社記者吳家豪台北14日電）東元集團旗下資訊服務商東捷資訊看好企業轉換國際級ERP系統及既有客戶逐步導入智慧工廠趨勢，今年物聯網創新事業部營收占比將上看15%至20%，整體營收獲利可望優於去年。

東捷去年12月營收達新台幣1.14億元，年增14.93%。累計2019年全年營收12.27億元，年增0.24%，主要因為2018年進行較多企業資源規劃（ERP）軟體銷售，金額較大，但毛利率相對較低。

從營收組合來看，東捷以ERP事業部為主，去年營收占比近60%；其他4個事業部包括企業E化、客戶關係管理、物聯網創新、列印裝封的營收占比相當平均，分別占10%左右。

東捷資訊副總經理劉新正今天受訪表示，因應物聯網時代來臨，東捷從去年底開始開發自有智慧製造執行系統（MES），加上合作夥伴研華在工業電腦領域的強項，能提供更完整的智慧製造解決方案。

他說，東捷從2010年開始協助東元集團導入智慧工廠，2012年開始取得東元集團以外的客戶，以整合大型工廠管理為主，後來因應物聯網時代需求，企業的製造與製程越來越快，產線需要具備一定的靈活度，東捷也提出創新應用。

劉新正透露，東捷目前規劃推出2個App，第一個App與生產管理及品質管理相關，第二個App與設備維護相關。未來配合製造業工廠產線快速化、輕量化、模組化的趨勢，透過App可以快速部署智慧製造系統，希望今年第1季能開始在客戶端運作。

他也表示，東捷的ERP客戶約100個，其中約20到30個客戶有需求導入智慧工廠，東捷主要鎖定機械、電子組裝、電機等產業，希望開發中小企業客戶，提供模組化的解決方案。

東捷資訊財務長胡力中說，東捷的ERP事業已非常成熟，物聯網創新事業部將是東捷未來發展重心，成長空間較大且獲利較佳，今年營收占比將上看15%至20%；在智慧工廠趨勢的帶動下，看好東捷今年整體營收和獲利將優於去年。（編輯：林孟汝）1090114