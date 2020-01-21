更多編輯台推薦新聞：
武漢肺炎蔓延 中國網友懷念SARS期間堅持講真話的軍醫蔣彥永
兩岸

武漢肺炎蔓延 中國網友懷念SARS期間堅持講真話的軍醫蔣彥永

世界頭髮最長青少年 印度女留190公分秀髮
國際

世界頭髮最長青少年 印度女留190公分秀髮

影片／防彈少年團新曲 93國排行榜首
娛樂

影片／防彈少年團新曲 93國排行榜首

2020吉鼠迎春 新年特輯
專題

2020吉鼠迎春 新年特輯

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
首頁 / 產經

5大銀行去年新承作房貸8年新高 央行：房市復甦

最新更新：2020/01/21 18:07

（中央社記者蔡芃敏台北21日電）央行公布5大銀行108年新承作房貸金額為新台幣5925.53億元，創8年新高，央行說明，目前房市以自主買盤為主，房貸需求增，台灣房市呈現穩定復甦。

央行每月發布5大銀行（台銀、合庫銀、土銀、華銀及一銀）新承作放款金額與利率統計，央行於今天公布去年12月以及去年全年數據。去年5大銀行新承作購屋房貸總金額為5925.53億元，較2018年新承作房貸金額4941.36億元，增加984.17億元，年增近20%。

央行經研處副處長吳懿娟說明，2019年房市多以自住買盤為主，房貸需求增，房市整體呈現穩定復甦。

根據央行統計，台銀、合庫銀、土銀、華銀及一銀5大銀行去年12月新承作購屋貸款金額為604.07億元，月增100.94億元；新承作房貸利率下滑至1.608%，相較去年11月減0.009個百分點。

吳懿娟說，年底是傳統購屋旺季，銀行為了爭取優質客戶、衝刺業績，通常會對優質客戶給予優惠房貸。此外，台銀有承作公教人員築巢優利貸款，利率相對較低。不過，各家銀行利率多在1.6%上下波動，每個月微幅波動，整體穩定。

觀察去年12月份建物買賣移轉棟數，六都共約2萬2300棟，六都移轉月增率均達雙位數，吳懿娟說明，第4季通常是房市傳統旺季、交屋熱潮，加上2018年同期相對比較低，受基期及季節性因素影響，去年房市相對穩定復甦。

另外，去年12月資本支出貸款、週轉金貸款均為成長態勢，吳懿娟說明，主要受季節性因素影響，不過，受到台商回流刺激成一大關鍵。（編輯：張均懋）1090121

延伸閱讀
Q1新承作房貸1305億元 2012年以來同期相對高點自住買盤穩房市 1月房貸餘額再創高

地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報