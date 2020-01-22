散戶加碼挺台股 證券劃撥存款餘額續創新高

（中央社記者吳佳蓉台北22日電）央行今天發布2019年12月金融概況，M1B及M2黃金交叉續航，惟受部份活期儲蓄存款轉向購買保險商品影響，年增率均呈現下滑；此外，證券劃撥存款餘額續創歷史新高，反映台股上揚、散戶加碼力挺。

中央銀行經研處副處長吳懿娟表示，2019年12月M1B年增率下降為7.44%、M2年增率降至4.12%，主因為活期存款成長減緩有關；其中M2年增率下滑，與部份活期儲蓄存款轉去購買保險商品有關，不過，觀察放款、投資仍呈現增加。

另一方面，吳懿娟指出，去年12月台股表現依舊亮眼，股價指數持續呈現上揚趨勢、處於相對高點，外資從去年9月以來都是淨匯入，12月淨匯入38.38億美元，還較11月增加，支撐M2表現，也反映外資依舊看好台灣。

至於部份活期儲蓄存款轉向購買保險商品，是否與儲蓄險停售效應有關。吳懿娟僅表示，年底民眾收到獎金，資金充裕，自然會進行理財配置活動，導致資金流入保險公司。

金融人士則認為，觀察過去央行發布M1B與M2，增減變化主因很少與民眾將活期儲蓄存款拿去購買保險商品有關，加上判斷時間點正在停售效應發酵期間，推測兩者應有關聯。

值得留意的是，證券劃撥存款去年12月底餘額2兆0749億元及旬平均餘額2兆0666億元，均創歷史新高，同時，去年12月企業及個人活期性存款餘額期底餘額16兆9464億元，也創下歷年新高，反映台股表現佳，散戶對投入台股抱有信心。（編輯：趙蔚蘭）1090122