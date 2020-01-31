台股漲勢收斂 短線弱勢整理

（中央社記者潘羿菁台北31日電）台股今天早盤一度強勢反彈逾170點，之後漲勢明顯收斂。法人觀察，目前多空持續交戰，在武漢肺炎尚未控制住前，台股最大利空仍是疫情，估計短期加權指數偏弱勢橫向整理。

財政部今天趕在開盤前信心喊話，國安基金隨時上膛，台股早盤一度反彈逾170點，但之後漲勢收斂，接近平盤。至上午10時30分，加權指數來到11496.59點，上漲74.85點，成交金額新台幣923.05億元。

權值股的台積電開盤走高，盤中來到321.5元，上漲1.58%，昨日跌停的鴻海震盪整理，來到83.6元，小漲0.6%，大立光上漲2.12%，來到4810元。

防疫概念股持續拉漲停，毛寶、康那香與南六鎖住漲停，分別攻頂來到19.5元、15.95元、177元。

重災區印刷電路板族群持續走低，臻鼎KY、楠梓電與欣興盤中跌幅擴大，以楠梓電一度跌停最慘，下探28.8元。

食品、觀光股也表現低迷，美食-KY跌停，股價鎖死在103元，旅行社雄獅下跌2.06%，來到71.4元。

國泰證期顧問處經理蔡明翰認為，市場不要太期待有大反彈，今天量能持續放大足見多空交戰劇烈，會讓指數處於震盪整理，只要疫情尚未有明顯控制，台股最大利空就是疫情，後續觀察重點在於量能，若能回到日均成交量1500億元，代表市場趨於理性轉而看待基本面。（編輯：楊玫寧）1090131