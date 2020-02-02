央行打破冰冷形象 說故事開學堂普及金融知識

（中央社記者潘姿羽台北2日電）網路時代來臨，除了資訊傳播更快速，政府行銷方式也隨之改變，總統蔡英文、各大部會都在社群媒體宣導政令，就連以專業著稱的中央銀行，也透過臉書「走入凡間」，用淺顯易懂的文字普及金融知識。

財政部靠著「馬卡龍女孩」一砲而紅，以清新可愛的插畫風格聞名，又穿插實用的報稅、海關小知識，粉絲團專頁超過5萬人按讚；經濟部則走「鄰家阿北」風，以親切的口吻敘說各項重要資訊，經濟部長沈榮津不時也會現身說法，吸引逾23萬人點讚支持。

財經部會走親民風，將生硬的財經知識轉化為庶民語言，央行身負重任，經營目標包含促進金融穩定、健全銀行業務、維護對內及對外幣值的穩定，需要高度專業且具備一定的獨立性；儘管責任重大，但因為負責業務與民生距離較遠，多數民眾對央行並不熟悉。

為了讓民眾熟悉央行，並對經濟金融局勢有更多理解，央行在與民眾黏著度較高的社群媒體－臉書的經營上，花費不少心力，其中「鈔券小學堂」、「央行報你知」，以及不時出現以金融名詞、歷史為主題的有趣小故事，都是迴響相當熱烈的單元。

舉例來說，央行曾於臉書介紹自動櫃員機（ATM）的發明靈感，竟來自巧克力自動販賣機；而主要央行2%的通膨率目標，居然沒有深入的實證研究支持，僅是紐西蘭官員脫口而出的結果；股匯新聞常出現的「羊群效應」一詞，是因有實例佐證，羊群發生不明就裡地集體跟進跳崖的行為，好比投資人容易在金融市場出現盲目從眾的狀況。

央行經研處官員告訴中央社記者，臉書與一般民眾距離較近，因此希望用比較活潑有趣的風格來經營，透過「說故事」的方式，讓民眾輕鬆了解專有名詞及國際情勢，打破財經領域艱澀難懂的刻板印象。

說故事單元常配合簡易插圖，以圖文並茂的呈現方式吸引民眾，經研處官員笑說，意外發現同仁很有才藝，貼文當中不少插圖都是同仁原創，相當驚喜。

至於央行每每推出、都有不少媒體跟進報導的人氣單元「鈔券小學堂」，除了教導民眾如何辨別真假鈔，也揭開不少鈔券冷知識，如500元鈔券有隱藏版棒球選手，只要用紫外線光源照射就會出現；千元鈔票正面其實不只4位小朋友，總共有6位。

央行發行局局長施遵驊表示，若是發布新聞稿，消息傳達廣度有限，民眾不見得會知道，但臉書能夠深入日常生活，只要以有趣、活潑的方式揭開鈔券秘密，不只吸引民眾點閱，也能在無形中建立社會大眾的鈔券防偽意識。

施遵驊也說，針對臉書經營，局內有專門工作小組在運作，近10位同仁參與，其中幾位20多歲的年輕同仁更帶來不少創意與活力，在大家努力之下，才能將鈔券小學堂辦的有聲有色。

社群媒體能夠深入民眾的日常生活，因此成為政府部會行銷政策以及政令宣導的重要管道，在不同的經營團隊運作之下，各部會臉書粉絲團也都走出自己的路。（編輯：林淑媛）1090202