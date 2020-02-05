1月PMI續呈擴張 武漢肺炎恐衝擊首季經濟

（中央社記者潘姿羽台北5日電）中經院今天發布1月製造業採購經理人指數（PMI）為51.3%，不過尚未納入武漢肺炎疫情擴大的影響，中研院經濟所研究員簡錦漢認為，疫情恐對台灣第1季經濟有較嚴重影響，國內智庫可能都會下修全年經濟預測。

今年1月經季節調整後的PMI連續4個月擴張，指數下跌4.9個百分點至51.3%，但中華經濟研究院院長陳思寬表示，大部分問卷是在1月23日武漢封城之前完成，因此未能完全反映實際情況；她坦言，不論對於製造業、非製造業，新型冠狀病毒（武漢肺炎）疫情都會造成影響。

簡錦漢分析，和嚴重急性呼吸道症候群（SARS）時期相比，如今中國生產、消費在全球都占有舉足輕重的地位，中國現在貨物、人的交流幾乎停擺，對全球經濟、供應鏈會造成非常嚴重的負面影響，對第1季、第2季前半部更為顯著。

他也預估，台灣第1季、第2季經濟成長率將受挫，全年也會有很大程度的影響，接下來智庫很可能會陸續下修經濟預測；媒體詢問，有沒有可能下修到2%以下，簡錦漢表示，很難給出一個數字，「只能說有可能」。

中華採購與供應管理協會執行長賴樹鑫則認為，武漢肺炎疫情延燒，將影響中國醫藥、電子、汽車供應鏈等3大產業，對台灣而言，後兩者較易受到牽連，以電子業為例，如果中國沒辦法供應印刷電路板（PCB），電子業會大受衝擊；整體而言，「短期下游受到的影響比上游大」。

至於台灣相當倚重的半導體產業，賴樹鑫表示，中國半導體的地位在全球供應鏈還不是那麼強，即便武漢肺炎疫情延燒，也不至於造成斷鏈威脅。

中經院今天也公布1月非製造業經理人指數（NMI），連續11個月呈現擴張，且指數微升0.9個百分點至55%。

不過，陳思寬表示，製造業在疫情過後，需求會回補，但對旅遊、住宿餐飲、零售、航運、客運等非製造業來講，「時間過去了就過去了」，因此恢復狀況會比較緩慢。（編輯：林孟汝）1090205