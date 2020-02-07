兩大衝擊 慧洋1月獲利衰退逾7成

（中央社記者潘羿菁台北7日電）散裝航運慧洋-KY公布1月營收為新台幣10.07億元，年減14.9%，自結稅前盈餘0.33億元，較去年同期大減77.3%，每股稅前盈餘為0.05元。

慧洋-KY說明，業績下滑主要是農曆年後運載需求遞延讓運價走低，以及限硫令壓縮獲利所致。

月增率表現方面，1月營收月減10.4%，自結稅前盈餘較前月也大幅衰退72%。

慧洋表示，2020年開春以來武漢肺炎疫情蔓延，中國各省陸續延後開工時程，使農曆年後運載需求延後，加上1月起正式實施的國際海事組織（IMO）限硫令，高、低硫油價差與供給問題，多重不利因素使BDI指數持續走跌。

此外，去年底以來，由於IMO限硫令讓船東租家不願簽訂長期合約，迫使慧洋-KY今年首季自營船比例略微上升，較難透過合約方式避開運價低迷直接衝擊。

上月中旬美中貿易已簽署第一階段協議，全球運輸需求可望逐步改善，帶動指數止跌回升。

展望今年，年初雖有諸多不利因素影響散裝運輸需求，慧洋仍有長期租約保護，且燃油成本由租方承擔，季節性與短期因素對集團衝擊有限，加上慧洋較同業擁有更龐大的節能船隊，有助集團順利度過產業低潮期。

慧洋-KY今年預計交付7艘節能新船計畫不變，其中2艘將加裝脫硫器設備，並依市場價格適時汰換老舊船舶，維持集團運力在125艘上下，且平均船齡約6年狀態。（編輯：張均懋）1090207