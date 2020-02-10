法德藥打入中國公立醫療體系 1月營收翻倍

（中央社記者韓婷婷台北10日電）特殊學名藥大廠法德藥受惠抗思覺失調症藥開始供貨給中國大陸公立醫療機構，推動1月營收衝上1434萬元，年增205.71%，月增113.93%，創下單月營收新高。

法德藥表示，旗下抗思覺失調症用藥中國大陸市場總經銷交給康聯-KY子公司上海國創醫藥，由上海國創布局中國大陸各省市3500多家醫院的行銷通路，拓展私立醫院、診所、藥局等通路。

法德藥表示，公立醫療機構則與上海國創合作參與中國各省市醫院採購標案，目前已取得9個省份的掛網公示，可於公立醫療機構開始銷售。目前已獲得10家以上的醫院採購訂單，預計3月底前全中國一半以上的省份可以完成公示，醫院採購標案也會逐月增加，屆時出貨量將快速成長。

法德藥指出，隨著取得愈多省份的銷售資格，將可獲得更多醫院的採購訂單，預計今年可見到每月營收明顯成長。

法德藥位於廣東佛山的里水廠與和順廠均為通過美國FDA及中國NMPA核查的cGMP藥廠，目前兩廠年產能合計約有8億片，產能足以滿足銷售成長。因應新型冠狀病毒防疫工作，兩廠配合當地規定已於2月10日復工，公司將持續密切注意當地疫情，並積極做好防疫工作，復工後也將彈性調配產能及時出貨。（編輯：黃國倫）1090210