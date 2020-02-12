武漢肺炎疫情延燒 東元第1季業績恐影響10%

（中央社記者鍾榮峰台北12日電）東元董事長邱純枝表示，新型冠狀病毒疫情對東元第1季業績影響幅度約10%，目前要觀察3月業績表現。東元會長黃茂雄表示，疫情對高檔餐廳影響幅度約3成。

東元今天下午舉行車用動力新品發表會，會後邱純枝和黃茂雄接受媒體採訪。

談到中國武漢肺炎疫情對東元集團影響，黃茂雄指出，集團多角化經營、風險分散，疫情對集團餐飲業影響最少的是摩斯漢堡，預估1月業績達標沒影響，2月影響幅度大約15%。其他高檔餐飲影響較大，消費者聚餐活動延期，預估影響幅度約3成，速食快餐業績影響程度約10%到15%。

邱純枝表示，集團在中國大陸據點從10日開始陸續復工，各省狀況不一，復工率高的約8成，低的約3成。

展望第1季業績表現，邱純枝表示，1月營運無影響，2月台灣影響不大，不過，2月備料給3月生產，3月業績待觀察，中國大陸小型工廠限制復工，供應鏈恢復供貨陸續統計中，預估第1季業績影響程度約10%。

東元總經理連昭志表示，2月小馬達在中國大陸市場可能會受到影響，目前在中國大陸復工率約8成，其中，無錫工廠已在10日復工，以大小馬達產品為主，南昌工廠11日復工，以大馬達生產為主。

在車電布局，邱純枝表示，集團自主開發主要是客戶回應，有助業務推廣，集團將推動電動物流車，目前已與國內最大商用車廠合作開發3.5噸和5噸車型電動物流車。

世界衛生組織（WHO）2月11日將武漢肺炎定名為COVID-19（2019年冠狀病毒疾病）。（編輯：郭萍英）1090212