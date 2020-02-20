國人瘋出國 2019年旅行逆差61億美元創新高

（中央社記者潘姿羽台北20日電）國人太愛出國玩，導致旅行逆差持續擴大，央行指出，2019年全年旅行收支逆差高達61億美元，寫下歷史新高紀錄，原因就是「大家都出去玩了」。

中央銀行今天公布2019年全年經常帳順差643.5億美元，金融帳淨資產增加528.6億美元，央行準備資產增加166.6億美元；值得注意的是，2019年旅行收支續呈逆差，且規模擴大至61億美元。

央行經研處副處長蔡烱民表示，旅行收入、旅行支出趨勢都走高，儘管去年全年旅行收入也有143.73億美元、史上第三高，仍不敵國人愛出國的心，旅行支出來到歷史高點205.07億美元；收入沒有最高，支出卻創下新高的情況下，旅行逆差因此寫下新紀錄。

媒體詢問，2019年旅行收入向上力道受限，是否與中國限縮陸客自由行有關，央行官員表示，陸客前3季確實對旅行收入貢獻頗大，第4季便掉下來，日本來台旅客人數則在9月超越陸客。

進一步觀察去年第4季國際收支表現，經常帳順差170.2億美元，金融帳淨資產增加99.5億美元，央行準備資產增加74.8億美元。

央行特別指出，金融帳當中，證券投資淨資產增加11.3億美元，為2014年第3季以來新低；其中，居民對外證券投資淨增加106.7億美元，主要是因國內投信基金投資國外債券增加，而非居民證券投資淨增加95.4億美元，使得證券投資負債創下2011年第1季以來新高，則是外資增持台股所致。

儘管金融帳連38季淨流出，累計達4656.3億美元；央行表示，經常帳順差的國家，金融帳淨資產多呈增加，表示該國資金淨流出；經常帳順差的國家如日本、新加坡、南韓、德國、泰國及台灣等，金融帳淨資產多呈增加。（編輯：林興盟）1090220