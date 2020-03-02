國巨擬發GDR和ECB 估募資可達340億元

（中央社記者鍾榮峰台北2日電）被動元件大廠國巨今天召開臨時董事會，按照股東臨時會決議將發行海外存託憑證及海外可轉換公司債，預計對外募資金額上看11.3億美元（約合新台幣340億元）。

國巨今天召開臨時董事會，依據2月26日股東臨時會決議，授權公司發行海外存託憑證上限8000萬股，今日董事會在不超過股東臨時會授權發行額度範圍內，決議分開發行海外存託憑證（GDR）及海外可轉換公司債（ECB）。

其中GDR暫定發行股數4000萬股到7000萬股，並視市場狀況在發行額度內調整。若依今日國巨收盤價新台幣418.5元換算，預計可募資金額約9.3億美元。

此外國巨在轉換股數上限1000萬股額度下，將發行海外可轉換公司債，發行期間5年，票面利率0%，預計發行總額約2億美元，溢價幅度30%到50%。

國巨指出，公司同步發行海外無擔保轉換公司債及海外存託憑證，可提供國際投資人以不同投資方式參與國巨長期營運發展及全球性併購策略，強化股東結構及提升國際市場能見度。

展望未來營運，國巨指出，因應市場需求及迎接5G及車用電子來臨，將持續擴大全球營運規模，確保公司長期成長動能，取得更先進技術，提升國際競爭力，建立永續經營實力，為產業及股東創造更高價值。

國巨董事長陳泰銘日前在股臨會後表示，通過發行海外GDR案，主要是給美商基美（Kemet）原來法人股東成為國巨合併基美後新國巨股東的機會。他指出，GDR案通過後送主管機關核准，仍需觀察武漢肺炎疫情發展再啟動作業。

觀察國巨目前稼動率表現，市場人士指出到2月底整體稼動率約35%左右，其中佔產能比重7成的中國大陸廠區，平均稼動率約35%，占產能3成的台灣廠區，稼動率約6成到7成。國巨預期到3月整體稼動率可提升到5成。

至於國巨產品價格走勢，法人指出，國巨積層陶瓷電容（MLCC）產品在1月已對通路客戶調漲價格約10%到15%左右，預估對下游電子代工服務（EMS）客戶，最快4月開始調漲價格，漲幅約3成以上，目前來看，國巨晶片電阻和MLCC供貨都吃緊，包括0201規格產品以及0402等共用料產品。（編輯：林孟汝）1090302