蘋果飆漲逾9% 台股蘋概族群價量齊揚

（中央社記者韓婷婷台北3日電）降息預期推動道瓊狂飆近1300點，創史上最大單日漲點，蘋果飆漲9.31%，激勵今天台灣蘋果供應鏈全面反彈價量齊揚，股王大立光漲近5%帶頭衝。

蘋概三王大立光及台積電、鴻海今天領軍，帶領相關供應鏈全面勁揚，大立光上漲逾200元，上漲4.9%表現一馬當先，台積電及鴻海漲幅也在2%以上。

欣興、臻鼎-KY、玉晶光、康控、嘉聯益、台郡、華通等漲幅領先，早盤漲幅都超過4%，新普、穩懋、可成、正崴、GIS-KY、緯創等漲幅也在2%以上。

蘋果主要組裝廠商鴻海及部分零組件廠商在農曆春節過後復工狀況並不理想，蘋果在18日發出警告，稱中國需求受武漢肺炎疫情影響，武漢肺炎導致iPhone供貨吃緊、旗下產品在中國需求不振，本季營收將達不到原估水準。

隨著上週大陸工廠復工加速，不少廠商陸續傳出返工狀況進入加速期，從原本非常悲觀的態度逐漸轉向信心持續提升，武漢重災區也傳出3月10日準備開始陸續復工。

根據外媒報導，蘋果執行長庫克（Tim Cook）週四接受外媒採訪時也表示，對中國的疫情管控感到樂觀，且位於中國的蘋果工廠正陸續開放，相信產能會逐步恢復。他指出，蘋果的中國零件工廠已重新開放中，相信足以應付目前的情況，產能也在恢復中，他認為這就像是恢復正常的「3階段過程」，而蘋果目前已來到第3階段。

法人表示，供應鏈逐步復原中，儘管後續疫情發展仍存在變數，同時對消費面的衝擊有多大仍需進一步觀察評估，不過現在階段在美股急跌出現反彈之下，配合市場預料央行救經濟的預期下，對台股短線反彈有正面推動效果。（編輯：張均懋）1090303