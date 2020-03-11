報價上漲 廣越：今年獲利將優於營收

（中央社記者潘羿菁台北11日電）羽絨大廠廣越總經理吳朝筆表示，雖然亞洲銷售受到武漢肺炎疫情影響，不過主力產品羽絨服銷售高峰期在下半年，歐美客戶訂單不受影響，加上今年流行厚、長服飾有望提升毛利率，預料今年獲利將優於營收。

廣越今天舉行法說會，由於武漢肺炎疫情肆虐，市場關心復工概況。吳朝筆指出，現階段位於中國工廠與其供應鏈均復工，不會有斷料疑慮，截至現在歐美訂單並未調整；反觀競爭對手，部分原料來自於韓國大邱與中國大陸，「韓商今年生產很緊張，甚至他們在越南工廠還在休假，因為沒料」。

也因此，廣越今年接單主力擺在羽絨服，預期今年羽絨服比重會從40%提升至45%。

廣越前五大客戶當中，又以Adidas今年度採購動能最為強勁，呈現價量齊揚，吳朝筆表示，今年羽絨衣重新流行長、厚大衣，因為用料變多、加工變多，帶動報價上漲，估計Adidas今年訂單將比去年成長至少2成，Under Armour今年訂單成長幅度逾5成。

雖然有成長，但也有持平或衰退的客戶，例如，Nike與Patagonia今年度持平，PUMA則是衰退。

綜觀整體狀況，他認為，今年新台幣看升趨勢下，估計今年度營收換算成新台幣將偏向保守，但是受惠於接單價格上漲以及原物料成本處於低檔，今年毛利率與稅後淨利率將會優於去年度。

廣越去年度稅後淨利為新台幣10.06億元，年增30.8%，每股稅後淨利為9.73元，創下掛牌以來歷年新高紀錄，日前董事會通過擬配發現金股利7.5元，同樣寫下最高配息水準，派發比例77%。（編輯：鄭雪文）1090311