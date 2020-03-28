蘋概股仁寶欣興30日法說 市場關注復工進展

（中央社記者吳家豪台北28日電）代工廠仁寶（2324）將於30日參加券商舉辦的線上法人說明會，市場關注復工進展、Apple Watch關稅豁免等議題；蘋果PCB供應商欣興（3037）也將在30日召開線上法說會公布去年第4季財報。

受到武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情影響，仁寶今年2月營收月減36%、年減27%至新台幣395.1億元，2月筆電出貨160萬台、月減36%。仁寶認為2月已是谷底，隨著返工人數持續增加、客戶回補庫存，3月營收將好轉。

彭博社報導，美國貿易代表署（USTR）日前批准Apple Watch關稅豁免申請，意味著蘋果從中國出口Apple Watch成品到美國不需繳納7.5%關稅，有望挹注廣達（2382）、仁寶等台廠供應鏈今年營收。

印刷電路板（PCB）廠欣興將於30日召開線上法人說明會，公布去年第4季財報。欣興日前發布重大訊息說明，子公司黃石欣益興電子科技已於3月12日獲得批准部分復工復產。

儘管美國聯邦眾議院通過2兆美元紓困方案以對抗武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情，但連漲3天後獲利了結賣壓出籠，道瓊工業指數今天終場下跌915.39點或4.06%，收在21636.78點，但本週飆漲12.8%，締造82年來單週最大漲幅。

台股27日早盤一度大漲218點，最高來到9954點，逼近萬點大關，不過盤中電子漲幅收斂，台股9900點得而復失，尾盤失守9700點，收在9698.92點，下跌37.44點，跌幅0.38%，成交值新台幣1801.6億元。本週台股週線收紅、大漲464.8點，擺脫之前2週重挫的陰霾。

凱基投顧表示，考量武漢肺炎疫情影響全球供應鏈，將2020年全球5G智慧型手機出貨量從2.1億支降至1.9億支，預期個人電腦（PC）、伺服器與數據中心的出貨也將延後。由於目前能見度偏低，且疫情未見緩解跡象，全球科技產業的終端需求恐存在更多不確定性。（編輯：紀淑芳）1090328