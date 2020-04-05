武漢肺炎／富邦金員工連假遊11景點居家辦公兩週 新光金跟進

富邦金控5日發布通知，員工如果連假有去11個熱門景點者，6日到17日採居家辦公。新光金控跟進相同措施。圖為2日清明連假首日墾丁大街湧進人潮。中央社記者郭芷瑄攝 109年4月3日

（中央社記者蘇思云台北5日電）富邦金控今天下午宣布，員工曾到訪11個熱門風景區旅遊者，無論是否過夜，6日到17日採居家辦公。新光金控今天晚間8時也啟動國內旅遊史調查，立即跟進相同措施。

中央流行疫情指揮中心為了避免疫情擴散，在4日發送2則「國家級警報」。富邦金控今天下午宣布，為了確保客戶與同仁健康，員工或同住親友如果曾在清明連假期間，前往政府4日細胞告警簡訊所提到的11個台灣熱門風景區與景點者，無論是否過夜，同仁自6日到17日都必須改為居家辦公。

富邦金控表示，會立即調查員工假期旅遊足跡，完成未來居家辦公通知與人力部署，居家辦公都不會扣個人年假，視為正常上班，所有服務也會正常進行。

根據富邦人壽員工表示，主管在今天下午5時發布訊息在工作群組，並請符合「在家辦公」資格的人員，回報給單位。

新光金控表示，今晚8時已經全面啟動調查作業，了解員工清明連假期間的國內旅遊史，如果同仁或同仁的同住親友，有前往政府4日公布的11個風景區，會要求立即回報，並請對方在6日到17日期間改為居家辦公。

中信金控也表示，考量清明連假期間人員互動頻繁，許多景點人潮眾多，旗下各單位也已在今天晚上開始調查，同仁清明連假期間的旅遊史，加強自主管理，同時要求全體同仁自明天起到17日，上班時間必須全天候戴口罩，並將視疫情狀況採取相關因應措施。

這11個熱門風景區包括屏東縣南州鄉以南（包括墾丁觀光景點）、阿里山森林遊樂園、花蓮東大門夜市、嘉義文化路、台南關子嶺、虎頭埤、烏山頭水庫、湖境度假會館、高雄興達港、旗山老街以及雲林北港朝天宮。（編輯：蘇龍麒、林興盟）1090405