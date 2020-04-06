日廠員工染疫MLCC供應吃緊 國巨華新科走堅

（中央社記者鍾榮峰台北6日電）被動元件日廠村田製作所福井縣工廠有員工確診武漢肺炎，市場預期MLCC供給更吃緊，台廠國巨和華新科可望受惠轉單。國巨和華新科今天早盤走堅。

國巨一度最高來到283元，漲3.85%，隨後來到279.5元，漲2.57%。華新科最高來到167.5元，漲3.07%，隨後來到164.5元，漲1.23%。

村田製作所（Murata）5日公告集團發生新型冠狀病毒（COVID-19，俗稱武漢肺炎）感染案例，確認4月4日集團旗下福井縣內工廠武生事業所，有員工確診2019冠狀病毒疾病。

日本經濟新聞報導，相關廠區主要生產積層陶瓷電容（MLCC）產品，是日本國內生產MLCC重要據點之一，主要應用在智慧型手機和其他電子產品，目前對客戶交期並沒有影響。

報導表示，評估與該名確診員工有過接觸史的其他工作人員大約有250名，將進行為期14天的居家隔離措施。

市場人士表示，村田製作所福井廠是日本國內最重要的MLCC生產基地，再加上近期菲律賓及馬來西亞的停工規定，勢必對被動元件MLCC的供給造成影響。台廠國巨和華新科可望迎接轉單效應。

全球MLCC廠商包括日本村田製作所、韓國SEMCO、台灣國巨、日本太陽誘電、以及TDK、AVX等。國巨市占率約13%，是全球第三大MLCC供應商。

本土法人報告表示，馬來西亞和菲律賓因應疫情實施行動管制令，進一步緊縮MLCC和晶片電阻供應吃緊，其中韓國SEMCO大約有3成到4成的MLCC產能在菲律賓，村田製作所大約有10%到15%的MLCC產能位於菲律賓。（編輯：趙蔚蘭）1090406