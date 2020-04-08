騰輝-KY醫療設備訂單旺 防疫加持股價勁揚

（中央社記者江明晏台北8日電）銅箔基板廠騰輝-KY受惠散熱基板及供應醫療設備等訂單成長，3月營收創歷史新高，並看好全球防疫，醫療設備電子系統的相關材料需求不斷成長，激勵騰輝-KY股價勁揚逾6.5%。

銅箔基板廠騰輝-KY 3月營收新台幣4.97億元，創歷史新高，月增23.66%，年增16.1%，截至3月總營收13.42億元，比較去年同期增加7.07%。

騰輝-KY說明，3月營收創歷史新高，動能主要來自散熱基板及供應醫療設備等訂單成長，

而騰輝-KY觀察，目前疫情持續的狀況下，電子行業支援關鍵醫療設備的需求增加，騰輝-KY被全球主要的PCB製造商確定為支持這些活動的重要材料和服務供應商。

騰輝-KY指出，目前的呼吸機和許多其他用途的醫療設備，通常會包含一個或多個電子系統，以實現傳感、系統控制和電源轉換等功能，因此相關材料需求不斷成長，並需要緊急空運以滿足英國，歐洲和美國的客戶需求，因此，騰輝-KY開始增加更多數量的關鍵材料運送，以進一步建立區域庫存因應。

展望後續，騰輝-KY指出，在軍工航太、國防醫療及工業與汽車散熱領域仍然持續成長，近期研發出的高速高頻材料，目前已打入中興5G供應鏈，預計今年營收開始有貢獻。

騰輝-KY表示，散熱材料近期則取得全球最大的汽車頭燈製造商認可，是第一家被核可的非日系供應商，已開始小批量供貨，未來有機會放量；現階段更積極發展半導體測試材料的認證，目前已經在做最後階段測試，預計今年營運有機會突破。（編輯：黃國倫）1090408