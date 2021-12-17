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福建寧德核電廠通報0級事件 原能會：監測正常

2021/12/17 18:56
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（中央社記者曾智怡台北17日電）中國國家核安全局昨天通報，福建寧德核電廠11月曾發生一起廢液排放的「0級事件」。原能會今天表示，自6月台山核電廠燃料棒破損事件後，即加強監測環境輻射及周邊海域漁場，截至目前數據均正常。

中國國家核安全局昨天通報，寧德核電廠在11月18日執行1號機組廢液排放時，系統顯示數據與計劃排放流量限值有所差異，瞬時排放流量高於計劃限值，因此立即中止排放，初步判定為「0級事件」。不過，經化學專業取樣分析，排放前後相關參數指標滿足中國國家標準。

根據「國際核與輻射事件分級手冊」，「0級事件」即「不具有安全意義的微小事件」，只是「偏差」。

原能會今天發布新聞稿說明，寧德核電廠位於福建省寧德市，目前有4部壓水式反應器機組正在運轉，距離台灣西北方直線距離約229公里，本次事件主要是放射性廢液排放異常。

有關此事件是否對台灣造成影響，原能會指出，自今年6月中國台山核電廠發生放射性惰性氣體累積事件後，即加強監測環境輻射及周邊海域漁場，截至目前，環境輻射監測數據均為正常值，屬自然背景變動範圍內，無異常情形；同時檢視國際資訊，寧德核電廠周遭環境輻射監測數據也在正常範圍。

針對台灣核電廠放射性廢液安全管制，原能會強調，採最嚴謹管制措施，要求各核電廠放射性廢液應採樣、分析、記錄，並於各排放口須設置具有警報功能的連續式輻射監測器，以確實掌握廢液實際排放濃度。

原能會除派員加強檢查外，輻射偵測中心也會進行平行監測，以確保放射性廢液排放不致影響環境安全。（編輯：楊凱翔）1101217

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