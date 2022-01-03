郭台銘攜鴻準領投 永悅健康首輪募資達標拚2年後IPO

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（中央社記者鍾榮峰台北3日電）鴻海創辦人郭台銘攜手鴻準精密領投，結合威剛、崇越等策略性投資人，投資永悅健康首輪募資計畫，募資額度達標800萬美元。

永悅健康指出，以數位健康平台為核心，開創新型態訂閱式企業健康生態系，今年目標揮軍亞洲市場，規劃2年後海外公開發行（IPO）。

永悅健康今天中午新聞稿指出，去年底首輪募資告捷，在大股東郭台銘支持下，由鴻準精密領投，結合其他策略性投資人包括威剛科技、崇越科技、聯合線上、威力德醫檢、展逸國際、旺德賽斯（Wondercise）等，分別以「大健康、運動產業、健康飲食」等面向切入，完成此輪800萬美元的募資計畫。

永悅健康指出，此次結盟的夥伴將以各自擅長的服務，透過永悅健康數位平台的第一方健康數據進行分析後，可提供國內上萬間企業「企業健康員工福利政策」，涵蓋健康管理、運動賽事籌辦、職場健康促進活動、企業運動團班、健康生鮮食品、運動科技等，開創新型態訂閱式的企業健康生態系。

除台灣市場外，永悅健康將持續布局海外市場，今年規劃進軍亞洲數位健康市場，並引進包括日本、美國矽谷等國際策略型投資人。

永悅健康執行長陳俊嘉表示，永悅健康集團旗下包括早安健康與筆記網路公司，三大入口平台可湧進上萬筆使用者相關的生理檢測數據、運動數據、閱讀數據到購買行為數據等，獲得合法授權與個資保護的零方和第一方數據，經由行銷科技與人工智慧引擎進行解析、學習、優化後，可攜手健康和運動領域的夥伴，針對企業員工和家庭提供個人化健康服務和商品。（編輯：楊凱翔）1110103