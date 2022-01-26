福島廢水排放 原能會：日本估3月底前提審查結果

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（中央社記者曾智怡台北26日電）日本原子力規制委員會（NRA）去年12月收到東京電力公司含氚廢水海洋排放實施計畫申請案，原能會今天表示，NRA預計3月底前提出初步審查結果；台灣自行籌組的「含氚廢水專家觀察團」也因疫情關係，將延期出訪。

原能會今天以視訊方式，邀集海委會、農委會、外交部、衛福部、科技部、交通部等部會召開第9次日本福島第一核電廠核災含氚廢水排放跨部會因應會議，並透過新聞稿公布初步結論。

關於日本福島第一核電廠核災含氚廢水排放作業動態，原能會表示，東京電力公司在去年11月中旬公布含氚廢水海洋排放對人類及海洋環境的輻射影響評估報告草案後，已陸續執行海底管線工程的地質探勘與整備，以及排水立坑設施場地的整備工事。

NRA也在去年12月21日收到東電就含氚廢水海洋排放實施計畫的申請案，目前NRA正在辦理計畫內容的安全審查，預計今年3月底前提出初步審查結果，並對外徵求公眾意見。

日本政府為預防Omicron變異株擴大感染，實施全面停止外國人士入境的措施，預計將實施至今年2月底。

原能會表示，受到這項措施影響，國際原子能總署（IAEA）原訂去年12月派遣調查團赴日本的行程因此延後，預估將延至3月以後；台灣因無法加入IAEA調查團而自行籌組的「含氚廢水專家觀察團」也須延期。

會中決議，請原能會續協同外交部及駐日代表處審慎衡酌疫情發展狀況，彈性因應後續行程調整與安排，並持續透過視訊等非實體方式維持相關資訊的交換。

會中也請輻射偵測中心確實依照核定的「111年台灣海域海水氚輻射監測計畫」，協同農委會及海委會共同執行海水氚的取樣及分析作業，並持續收集國際資訊，滾動式檢討調整，以確保台灣海域環境輻射安全。

此外，農委會漁業署針對洄游性魚類及北太平洋公海捕撈返台的秋刀魚進行魚體檢測，目前為止共檢測2769件，都符合安全標準規定。（編輯：張均懋）1110126