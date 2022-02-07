長聖1月營收連14個月新高 晨暉續創同期新高

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（中央社記者韓婷婷台北7日電）細胞治療生技廠長聖國際結算1月營收新台幣5309萬元，連續14個月改寫歷史新高，年增282.53%；保健食品廠晨暉生技1月營收3113萬元，連續10個月創歷年同期新高。

生技廠元月營收陸續公布，長聖受惠細胞治療產品委託製造（CMO）業務持續成長，推動營收持續走高。長聖表示，目前細胞委託製造訂單排程已排到今年11月。

長聖2021年累計營收4.38億元，年增521.62%；自結每股稅前盈餘為6.3元，創下歷年新高。長聖表示，預計將去年獲利扣除法定盈餘公積後全部發放股利，估計可達6元水準。

長聖表示，預計今年將再通過3項特管辦法認證，包括不需取腫瘤組織的Gamma-Delta T（GDT）治療第四期8種實體癌及DC-CIK （WT-1）治療第四期大腸直腸癌與乳癌，以及ADSC治療慢性傷口潰爛癒合等產品。長聖目前在核准項目、核准件數、病患採用及合作醫院都位居領先地位。

長聖專注於異體細胞發展，衛福部日前公告再生醫療三法，包括「再生醫療發展法」、「特管法」及「再生醫療製劑管理條例」。市場預期，再生醫療三法草案若通過立法院審議，將從目前的自體細胞治療朝向異體細胞治療，有助加速長聖的異體細胞治療發展。

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保健食品廠晨暉生技表示，本土疫情再起推升民眾健康防護意識，加上冬季保健食品旺季效益及合作廠商啟動新年度拉貨等因素，帶動1月紅麴及益生菌出貨量穩定增加，單月營收達3113萬元，月增13.12%，年增21.16%，續創歷年同期新高。

晨暉表示，在站穩台灣龍頭地位後，積極拓展海外市場，近期將推出紅麴新品於中國大陸電視購物頻道及網路電商等通路販售，今年營運成長可期。（編輯：張良知）1110207