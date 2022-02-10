自動櫃員機最多可裝多少錢？ 全台最大ATM展間揭密

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中信銀首度在台北市信義區打造高達320公分、全台最大ATM展間，民眾完成條件就有機會到金庫抓美元。中央社記者蘇思云攝 111年2月10日

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（中央社記者蘇思云台北10日電）中信銀表示，全台自動櫃員機（ATM）交易次數每年超過9億次，今年首度在台北市信義區打造高達320公分、全台最大ATM展間，公開一台ATM最多可裝新台幣800萬元；ATM重量不容小覷，至少要2名挺舉世界紀錄保持人才能扛起。

中信銀打造全台最大ATM展間正式開幕，中國信託商業銀行行政長高人傑、中信兄弟啦啦隊Passion Sisters超人氣成員峮峮等，今天共同出席記者會，公開多項有關ATM的冷知識。

中信銀在全台有6800台ATM，居各銀行之冠。高人傑表示，根據金管會近2年統計，台灣民眾每年使用ATM次數均超過9億次，其中利用中國信託ATM進行交易占比達4成，中信銀打造全台最大ATM展間，提供寓教於樂的互動機會。

媒體詢問ATM對銀行的貢獻度，中信銀表示，ATM就是分行的延伸，也是中信的重要獲客來源，並幫助解決民眾金融服務，現在在ATM使用上，並不侷限於實體金融卡，民眾也能用刷臉、指靜脈、手機等多元方式做驗證。

中信銀表示，全台最大ATM展區共分成ATM冷知識區、數位互動牆、趣味立體拍照牆與真人抓鈔機等四大主題。

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在ATM冷知識牆部分，民眾可以知道一台ATM最多可裝新台幣800萬元，至於一台ATM的重量，約達400到500公斤。男子挺舉的世界紀錄為265公斤，也就是說，一台ATM至少要2名挺舉世界紀錄保持人才能扛起。

在真人抓鈔機部分，民眾若完成拍照上傳等條件，就能獲得一次進入金庫抓鈔的機會，在10秒內飛舞中的1美元現鈔任你抓取， 機器內還有中信兄弟商品折價券、峮峮酷卡等多項獎品。（編輯：林淑媛）1110210