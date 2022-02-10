更多編輯台推薦新聞：
羽生結弦跳出史上第一個4A：很高興留下讓人有感的痕跡
運動

羽生結弦跳出史上第一個4A：很高興留下讓人有感的痕跡

放棄清零改與病毒共存 各國鬆綁防疫措施一次看
國際

放棄清零改與病毒共存 各國鬆綁防疫措施一次看

昆蟲當藥 黑猩猩用天然妙方為自己和同伴療傷
科技

昆蟲當藥 黑猩猩用天然妙方為自己和同伴療傷

大樂透獎號看這裡 過年加碼百萬春節大紅包
生活

大樂透獎號看這裡 過年加碼百萬春節大紅包

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 產經

自動櫃員機最多可裝多少錢？ 全台最大ATM展間揭密

2022/2/10 17:44（2/10 18:21 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
中信銀首度在台北市信義區打造高達320公分、全台最大ATM展間，民眾完成條件就有機會到金庫抓美元。中央社記者蘇思云攝 111年2月10日
中信銀首度在台北市信義區打造高達320公分、全台最大ATM展間，民眾完成條件就有機會到金庫抓美元。中央社記者蘇思云攝 111年2月10日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者蘇思云台北10日電）中信銀表示，全台自動櫃員機（ATM）交易次數每年超過9億次，今年首度在台北市信義區打造高達320公分、全台最大ATM展間，公開一台ATM最多可裝新台幣800萬元；ATM重量不容小覷，至少要2名挺舉世界紀錄保持人才能扛起。

中信銀打造全台最大ATM展間正式開幕，中國信託商業銀行行政長高人傑、中信兄弟啦啦隊Passion Sisters超人氣成員峮峮等，今天共同出席記者會，公開多項有關ATM的冷知識。

中信銀在全台有6800台ATM，居各銀行之冠。高人傑表示，根據金管會近2年統計，台灣民眾每年使用ATM次數均超過9億次，其中利用中國信託ATM進行交易占比達4成，中信銀打造全台最大ATM展間，提供寓教於樂的互動機會。

媒體詢問ATM對銀行的貢獻度，中信銀表示，ATM就是分行的延伸，也是中信的重要獲客來源，並幫助解決民眾金融服務，現在在ATM使用上，並不侷限於實體金融卡，民眾也能用刷臉、指靜脈、手機等多元方式做驗證。

中信銀表示，全台最大ATM展區共分成ATM冷知識區、數位互動牆、趣味立體拍照牆與真人抓鈔機等四大主題。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

在ATM冷知識牆部分，民眾可以知道一台ATM最多可裝新台幣800萬元，至於一台ATM的重量，約達400到500公斤。男子挺舉的世界紀錄為265公斤，也就是說，一台ATM至少要2名挺舉世界紀錄保持人才能扛起。

在真人抓鈔機部分，民眾若完成拍照上傳等條件，就能獲得一次進入金庫抓鈔的機會，在10秒內飛舞中的1美元現鈔任你抓取， 機器內還有中信兄弟商品折價券、峮峮酷卡等多項獎品。（編輯：林淑媛）1110210

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族