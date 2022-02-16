地緣政治影響持續 SEMI：半導體CEO必修新學分

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（中央社記者張建中新竹16日電）台積電罕見開出政治博士職缺，引發各界熱議。國際半導體產業協會全球行銷長暨台灣區總裁曹世綸表示，地緣政治將持續發展，是半導體廠執行長（CEO）必修的新學分。

台積電招募具備政治經濟背景的商業智慧分析師，要求具政治經濟、國際關係相關博士學位，並有4年以上數據分析、數據科學或市場研究經驗，主要負責研究美、中、台的關係，進行政經情勢分析。

台經院產經資料庫研究員暨總監劉佩真表示，台積電罕見開出政治博士職缺，主要是整體半導體大環境出現比較大的變化，尤其美中科技戰之後，地緣政治開始影響到整體半導體版圖的布建，以及供應鏈的遷徙。

劉佩真說，台積電特別身處地緣政治家的必爭之地，未來整體投資方向及布局勢必會受到影響，需要對政治相關比較敏感的專業人士，來為台積電的未來整體布建進行更嚴謹的計畫及部署。

台積電晶圓廠投資近年不再局限於台灣及中國大陸，全球布局轉趨積極，不僅決定在美國亞利桑那州投資設立5奈米先進晶圓製造廠，也決定在日本熊本投資設立特殊製程晶圓製造廠。

曹世綸表示，觀察美中要脫鉤、美國製造要回美國，全世界各國因為疫情關係及短期供需不平衡，保護主義興起，並推動晶片在地製造，預期地緣政治發展及國際間政府涉入半導體產業的情況，短期不會改變。

曹世綸說，以前廠商不需要面對地緣政治，只要專注製程改善與爭取客戶；現在廠商即使不想碰地緣政治，也不得不碰。

他表示，美國對中國祭出管制措施，就讓廠商短少了20%的收入，這樣的衝擊大過多年事業的努力。產業間的競爭，如今已不再只是製程技術和業務的競爭，能否爭取到政府支持，現在也都會影響到半導體廠的競爭力。

曹世綸說，台灣廠商獲邀赴國外設廠，不單成本會增加，若沒有得到與當地廠商相同的補助，會影響到公司的競爭力與財務績效表現。

曹世綸表示，過去半導體廠主要徵才以工程師為主，如今要延攬地緣政治相關人才，地緣政治也是半導體廠CEO的必修新學分。

除了關心與修習地緣政治學分，曹世綸建議半導體廠也應積極參與國際性組織及政策決策，而不是被動等待外國政策定案，以防非市場經濟因素的影響，確保競爭力。（編輯：張良知）1110216