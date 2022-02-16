國邑藥品22日登錄興櫃 參考價45元

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（中央社記者韓婷婷台北16日電）國邑藥品主要聚焦治療肺高壓相關疾病的市場藥物，旗下L606已於去年底在美進入臨床三期試驗，L608預計今年在台灣申請IND及進行一期臨床試驗。國邑將於2月22日登錄興櫃，參考價每股45元。

國邑董事長王建治表示，研發進度最快的品項為L606，以治療罕見疾病肺動脈高壓、間質性肺病引起的肺高壓以及慢性血栓栓塞性肺高壓等三項為優先開發適應症。另一主力產品為L608，優先開發治療罕見疾病肺動脈高壓，目標為美加以外的全球市場適應症。

國邑總經理甘霈表示，目前治療肺高壓新劑型新藥（505b2）L606已在美國啟動三期試驗，目標明年上半年收完60位病人。但因Omicron疫情影響，收案進度略落後，加上是孤兒藥，原本病患就不容易收，推測如果疫情持續延燒，實際收案完成時間有可能遞延。

甘霈說明，目前市場上只有兩款吸入組合產品，皆是速放配方劑型，約每2至4個小時使用一次，一天使用4至9次，產品使用上的麻煩就是給藥頻率太頻繁，影響患者日常生活品質，也容易忘記，而最嚴重的問題是睡眠時段無法用藥，提高病患病情惡化風險。

國邑目前實收資本額新台幣4.89億元，已發行普通股股數9784萬股，每股面額為5元，為利投資人易於辨識，對於採彈性面額的證券簡稱加註「*」。

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國邑提醒投資人，由於股票簡稱標示「國邑*」代表採彈性面額股票的公司（即股票面額每股非10元），每股盈餘、每股淨值及每股股利等資訊與其他公司並不具比較性，投資人需注意其評價方式，以評估投資價值（如市值等），作投資決策時更應仔細閱讀及使用相關財務資訊。

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