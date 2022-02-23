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國泰世華ATM當機20分鐘 估計影響2500筆交易

2022/2/23 13:31（2/23 13:50 更新）
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國泰世華銀行22日晚間少數ATM、網銀App出現轉帳與提款交易異常，受影響交易筆數約2500筆。（示意圖／圖取自Unsplash圖庫）
國泰世華銀行22日晚間少數ATM、網銀App出現轉帳與提款交易異常，受影響交易筆數約2500筆。（示意圖／圖取自Unsplash圖庫）
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（中央社記者蘇思云台北23日電）國泰世華銀行昨天晚間7時少數ATM、網銀App出現轉帳與提款交易異常，受影響交易筆數約2500筆。國泰世華銀對此致歉，預計今天完成帳務修正與退款事宜。

國泰世華銀行今天表示，銀行在2月22日進行跨行交易優化模組上線，影響作業效能，導致少數ATM、網路銀行App等跨行提款與轉帳交易異常，影響時間為2月22日晚間7時5分到7時25分，銀行立即進行處理，20分鐘內系統恢復正常。

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國泰世華銀表示，受影響交易約2500筆，對客戶造成不便與等候，表達誠摯歉意；秉持客戶權益至上原則，針對受影響客戶都會適當處理，預計今天完成帳務修正與退款事宜。

國泰世華銀去年10月18日、19日連2天也曾出現ATM提款及轉帳交易未能完成的情形，當時受影響客戶達3萬9314人。國泰世華銀表示，是因為系統升級後影響作業效能所致，後續提供受影響用戶1年內5次新台幣轉帳、提款等交易，跨行免收手續費措施作為補償。（編輯：潘羿菁）1110223

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