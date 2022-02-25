更多編輯台推薦新聞：
俄羅斯入侵烏克蘭 各國制裁及回應一次看
國際

俄羅斯入侵烏克蘭 各國制裁及回應一次看

臨終時大腦想什麼 科學家首次記錄到人生跑馬燈
科技

臨終時大腦想什麼 科學家首次記錄到人生跑馬燈

今日烏克蘭明日台灣？專家教你破解共軍彈道飛彈封台謠言
政治

今日烏克蘭明日台灣？專家教你破解共軍彈道飛彈封台謠言

北溪2號天然氣管線是什麼？與烏克蘭危機有何關係？爭議一次看
國際

北溪2號天然氣管線是什麼？與烏克蘭危機有何關係？爭議一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
影片／俄羅斯戰車開進基輔 24小時轟炸烏克蘭33民間地點
首頁 / 證券

受惠元太擴產 天鈺：今年電子貨架標籤估增逾3倍

2022/2/25 18:15
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張建中新竹25日電）面板驅動IC廠天鈺董事長林永杰今天表示，今年市場需求和庫存可望回復到比較正常狀態，預期受惠元太大舉擴產效益，今年電子貨架標籤產品將可成長超過3倍。

天鈺下午舉行線上法人說明會，公布去年度營運結果。隨著顯示器驅動IC、電源管理IC與面板驅動暨觸控整合晶片產品銷售同步增加，天鈺去年總營收躍升至228.68億元，年增110%。

天鈺去年毛利率46.63%，大幅拉升24.74個百分點，歸屬母公司淨利58.52億元，年增779%，每股純益33.83元。

針對法人關心的股利政策，林永杰表示，近幾年股利發放率都在50%以上，希望今年也可以維持50%以上水準，待董事會決議。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

至於市場狀況，林永杰說，去年5月至8月間，客戶訂單幾乎是天鈺可以供應的2倍量，目前市場需求逐步回歸傳統淡、旺季循環，面板與電腦相關產能比較不像之前緊，不過車用市場缺貨情況還是非常嚴峻。

林永杰表示，今年市場需求與庫存可望回復比較正常狀態，期待新產品的產能取得能有所突破。電子貨架標籤產品在元太擴產效益發酵下，今年出貨將可成長超過3倍。（編輯：張均懋）1110225

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族