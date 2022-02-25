受惠元太擴產 天鈺：今年電子貨架標籤估增逾3倍

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（中央社記者張建中新竹25日電）面板驅動IC廠天鈺董事長林永杰今天表示，今年市場需求和庫存可望回復到比較正常狀態，預期受惠元太大舉擴產效益，今年電子貨架標籤產品將可成長超過3倍。

天鈺下午舉行線上法人說明會，公布去年度營運結果。隨著顯示器驅動IC、電源管理IC與面板驅動暨觸控整合晶片產品銷售同步增加，天鈺去年總營收躍升至228.68億元，年增110%。

天鈺去年毛利率46.63%，大幅拉升24.74個百分點，歸屬母公司淨利58.52億元，年增779%，每股純益33.83元。

針對法人關心的股利政策，林永杰表示，近幾年股利發放率都在50%以上，希望今年也可以維持50%以上水準，待董事會決議。

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至於市場狀況，林永杰說，去年5月至8月間，客戶訂單幾乎是天鈺可以供應的2倍量，目前市場需求逐步回歸傳統淡、旺季循環，面板與電腦相關產能比較不像之前緊，不過車用市場缺貨情況還是非常嚴峻。

林永杰表示，今年市場需求與庫存可望回復比較正常狀態，期待新產品的產能取得能有所突破。電子貨架標籤產品在元太擴產效益發酵下，今年出貨將可成長超過3倍。（編輯：張均懋）1110225