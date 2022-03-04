玩美移動將赴美掛牌 擬進軍東南亞與中東市場

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多媒體廠商訊連科技轉投資公司玩美移動4日舉辦記者會，說明今年第3季將透過特殊目的收購公司赴美上市計畫。玩美移動創辦人暨執行長張華禎（左起）、訊連科技董事長兼執行長黃肇雄出席。中央社記者吳家豪攝 111年3月4日

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（中央社記者吳家豪台北4日電）訊連科技轉投資公司玩美移動將透過特殊目的收購公司赴美上市，創辦人暨執行長張華禎今天表示，玩美將以台灣為總部打國際戰，除了既有據點擴大徵才，也計劃進軍東南亞、中東等市場。

訊連昨天董事會決議通過玩美移動與美國上市公司Provident Acquisition Corp.（PAQC）合併案，目標在2022年第3季完成，合併後玩美移動為存續公司，並擬用新的股票代碼PERF在美國納斯達克上市，合併上市後玩美移動估值上看14億美元（約新台幣393億元）。

張華禎在玩美移動美國上市記者會指出，即使玩美到美國上市，但所有研發、產品、設計、數位行銷中心仍留在台灣，會在這加強投資及招募人才，以台灣為營運總部打國際戰，全世界據點都要再增加人力。

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她說，玩美紐約、法國、日本、上海據點，都繼續招募人力，因為市場需求非常大。最近發現東南亞和中東市場需求上升，都是玩美打算進軍的地區。

談到玩美移動的競爭優勢，張華禎認為，6年前玩美進入B2B（企業對企業）市場，當時還有幾家競爭對手，現在玩美已是領先者，因為對品牌而言，最在意彩妝顏色能否真實呈現，玩美虛擬試妝的色彩準確度超過90%，可以幫品牌增加銷售、減少退貨。（編輯：楊蘭軒）1110304