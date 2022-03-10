廣越訂單看到8月 今年業績估兩位數成長

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（中央社記者鍾榮峰台北10日電）羽絨服代工大廠廣越訂單能見度看到8月，擴充約旦廠和全球廠區產能，主要客戶積極下單，第1季業績拚同期新高。

法人預期，廣越首季可轉盈，第2季出貨量可年成長4至5成，今年業績可年增雙位數百分點，今年Nike業績可翻倍，下半年可增加lululemon新客戶。

廣越下午受邀參加券商舉辦法人說明會，廣越總經理吳朝筆指出，1月訂單成長8成，2月訂單又開出成長1.16倍成績，目前手邊第1季及第2季訂單出貨可望暢旺，訂單能見度已達8月，今年度有機會挑戰歷史新高。

廣越預期，第1季業績有機會拚同期新高，今年獲利成長幅度有機會大於營收成長幅度，第2季業績也看佳，3月開始接9月之後的訂單。

法人預估，廣越首季業績可望較去年同期倍增，有機會轉盈，第2季出貨量可望年成長4成至5成，今年業績可年增雙位數百分點，毛利率可增加1個百分點，營業費用率減少1個百分點。

吳朝筆指出，因應中國大陸與越南以外的多元生產基地布局，以及品牌客戶擴大下單免稅地區，廣越去年取得約旦新廠，今年擴張約旦廠產能，明年上半年員工人數將從目前1700名增加到2500名。

越南廠方面，吳朝筆指出，去年因疫情影響的短缺員工人數約2成，目前已經補足。

看好後COVID-19疫情解封趨勢，廣越客戶戶外品牌VF及Patagonia、Aritzia、運動品牌龍頭Nike及UA等，持續下單補足庫存水位，部分客戶下單呈倍數成長。

從廣越客戶端來看，法人預估，今年Nike業績可翻倍，Patagonia業績看增3成，VF訂單可增2成，Adidas上半年業績估持平，若下半年廣越約旦廠產能開出，Adidas下半年有機會成長，下半年可增加lululemon新客戶。

廣越橫跨運動及戶外龍頭品牌客戶，手上主要運動品牌包括Adidas、Nike、UA、NB及戶外品牌The North Face、Patagonia、Helly Hansen、Aritzia等。

在產線布局，吳朝筆指出，去年廣越在全球產線約499條，今年預估增加60條，明年再增加45條，2023年總產線估604條。

展望國際局勢，吳朝筆指出，目前國際油價再創高峰，須關注原料價格走勢，羽絨價格近期回穩，越南疫情也趨緩，全球海空運塞港逐漸趨緩，廣越持續深耕北美及中國大陸市場，並布局歐洲、日本及其他國別品牌客戶市場。

廣越去年合併營收新台幣130.22億元，較前年成長6.84%，淨利歸屬母公司業主6.31億元，較前年成長17.35%，每股稅後純益6.1元，擬配息每股4.2元，配息率68.85%。

從產品比重來看，去年羽絨夾克業績占比約40.27%，樹脂棉夾克占比約19%，薄外套、大衣占比約12.2%，其他包括針織、原料占比約28.4%；從客戶來看，Adidas占比約27.5%，VF占比約18%，VF業績較前年大幅成長，Patagonia占比約13%。

從客戶市場來看，去年北美市場占比約38%，中國大陸市場占比約27%，歐洲占比約19%，日本占比約6%。（編輯：張均懋）1110310