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台泥獲部落諮商票決同意 可續在花蓮和平採礦

2022/3/23 12:32（3/23 12:49 更新）
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台泥23日表示，獲花蓮縣秀林鄉和平村村民同意通過，支持台泥持續採礦。圖為台泥水泥窯。（花蓮縣政府提供）
台泥23日表示，獲花蓮縣秀林鄉和平村村民同意通過，支持台泥持續採礦。圖為台泥水泥窯。（花蓮縣政府提供）
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（中央社記者賴言曦台北23日電）台灣水泥今天表示，台泥17日、22日分別在花蓮縣秀林鄉和平村的吾谷子部落、克尼布部落召開部落諮商同意票決會議，獲村民同意通過，支持台泥持續採礦。

台泥今天發布新聞稿表示，台泥董事長張安平每半年會固定與和平的地方意見領袖會面、交換意見。和平廠於去年10月就和平、寶來、合盛原及金昌等4個石礦，向秀林鄉公所申請部落諮商程序。

台泥指出，在部落諮商同意票決會議上，吾谷子部落和克尼布部落同意台泥持續採礦的戶數，分別達82.2%、97.6%。

台泥提到，在與部落溝通過程中，台泥說明未來希望將水泥專業區轉型，朝低碳環保綠能園區方向規劃，未來將開設產學合作班，培養部落年輕學子成為綠能儲能人才，並計畫在當地為缺乏照顧的長者提供送餐服務，開設往返花蓮市區的社區關懷巴士。

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針對環境問題，張安平指出，台泥在和平的4個礦區不只要做綠化，也將致力恢復植物與動物多元化生態，永續礦山。

台泥表示，為降低採礦對環境造成的衝擊，保障運輸過程中人員安全，台泥自1987年起陸續投入新台幣37.5億元，在和平礦區設置山頂平台式階段開採、直立式豎井運輸系統，讓礦山開採完全地下化、自動化、環保化，並具減碳、安全及保育等三重效益。（編輯：張均懋）1110323

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