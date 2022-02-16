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亞泥案真調會多名成員聯合聲明 盼落實4項建議

2022/2/16 17:04（2/16 17:25 更新）
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行政院公布亞泥案真相調查，說明「查無不法、行政作業有瑕疵」。亞泥案真調報告撰寫團隊主持人陳毅峰表示，期望未來政府及亞泥公司能落實4項建議。圖為2017年亞泥在花蓮新城礦區狀況。（中央社檔案照片）
行政院公布亞泥案真相調查，說明「查無不法、行政作業有瑕疵」。亞泥案真調報告撰寫團隊主持人陳毅峰表示，期望未來政府及亞泥公司能落實4項建議。圖為2017年亞泥在花蓮新城礦區狀況。（中央社檔案照片）
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（中央社記者張雄風台北16日電）行政院公布亞泥案真相調查並召開記者會，說明「查無不法、行政作業有瑕疵」。亞泥案真調報告撰寫團隊主持人陳毅峰表示，接連2份聲明，主要期望未來政府及亞泥公司能落實4項建議，包括亞泥公司成立基金與部落共管等。

行政院在日前核定、公布「亞泥新城山礦場租用原住民族土地真調報告」，行政院發言人羅秉成於記者會中表示，調查報告做出「資料顯示，尚無發現不法」、「行政作業有瑕疵，忽略傳統慣習」2點結論。

亞泥案真調報告撰寫團隊主持人陳毅峰、張鑫隆及真相調查委員會專家學者代表陳竹上、林淑雅；真相調查委員會玻士岸部落代表田明正、陳孝文、白誠實、鄭文泉、邱寶琳等人昨天發布聯合聲明，無法認同行政院「查無不法」的結論。

同樣的成員今天再次發布聯合聲明，提6點意見，認為行政院如此濃縮簡化這份200餘頁的史料分析，與真相調查小組的成立宗旨「原住民族歷史正義與轉型正義」不完全一致。

報告撰寫團隊主持人、東華大學民族事務與發展學系副教授陳毅峰告訴中央社記者，昨天、今天2份聲明已完整論述聯名成員的想法，應彰顯報告中不當、不義的歷史資料。

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陳毅峰強調，並沒有要求行政院再發布什麼說明，聲明主要是希望能在互相理解基礎上、在呈現歷史前提下，希望能將焦點放在最後達成的4點建議事項共識，包含政府誠懇面對真相、制定「原住民保留地權利回復計畫」，及亞泥公司成立基金與部落共管、制定「礦場轉型與土地再利用計畫」，與主動踐行諮商同意程序等。

陳毅峰提到，今天聯合聲明中也期望亞泥勿沾沾自喜、自認無愧於土地與族人，繼而在過往錯誤上修正，期待有朝一日亞泥能夠成為自己口中「企業尊重原住民族的典範案例」。（編輯：張芷瑄）1110216

（中央社製圖）
（中央社製圖）
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