2月新承做房貸大減279億元 利率攀1年新高

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（中央社記者潘姿羽台北23日電）中央銀行今天公布的2月五大銀行新承做房貸金額大減，下滑至新台幣409.43億元，央行官員指出，主要是受農曆春節到來的季節性因素影響，不過相關部會陸續祭出打炒房措施，相信政策效益也會持續發酵。

2月五大銀行（台銀、合庫銀、土銀、華銀及一銀）新承做購屋貸款為409.43億元，月減279.18億元，房貸利率則增加0.008個百分點，升至1.367%，不只連3月走揚，也是近1年最高水準。

購屋房貸金額大減，央行經研處副處長蔡惠美解釋，2月有農曆春節假期，工作天數比較少，這對房市交易影響很大，2月六都建物買賣移轉棟數月減幅高達34.86%，也是因為春節假期的原因，不會解讀為房市降溫。

不過併計今年前2月新承做購屋貸款金額為1098.04億元，和去年同期相比，年成長仍逾1成，蔡惠美表示，根據信義房屋大台北房價指數，大台北地區房價已經連續21個月正成長，房價續漲的價格因素，也導致購屋貸款金額持續攀高。

蔡惠美坦言，房價短時間內上漲與成本因素有關，從建築成本來看，今年1至2月建築工程材料平均年增率上漲12%、勞務漲7.1%，雖然已經從高點回落，但還是處在偏高水準。

媒體詢問，政府接連祭出幾波打炒房措施，究竟有無效果，蔡惠美表示，不只央行推出4波選擇性信用管制，金管會也啟動不動產專案金檢，並於2月調整不動產授信風險權數，內政部則討論健全房市相關修法事宜，「各部會一起為了不動產合理化發展都在進行調整，對於抑制投機行為會有效果」。

至於房貸利率走揚，蔡惠美表示，新承做購屋貸款利率月增0.008個百分點，幅度不算太大，或許反映央行去年10月邀國銀開會，督促銀行落實授信風險定價原則，使得購屋貸款利率逐月攀升的情形。

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央行3月17日理監事會宣布升息1碼，媒體關注何時會反映在新承做房貸上，由於房貸指標利率多是參考六大公股行庫1年期定儲利率平均數做基準，多採季調，因此蔡惠美表示，房貸利率隨升息而調升應會在4月數據呈現出來。

媒體追問，央行升息1碼是否對抑制房市炒作有幫助，蔡惠美表示，央行升息主要針對通膨議題，學理上來講，對於房市應該也有輔助效果存在，但市場一定從供需各方面考量，利率只是其中一個因素，因此沒辦法很篤定說升息會產生多大的效果，最重要還是看市場供需情況。（編輯：潘羿菁）1110323