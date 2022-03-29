新iPhone SE備貨量恐下修 外資看iPhone 13後勁足

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（中央社記者鍾榮峰台北29日電）蘋果新平價iPhone SE 3需求恐不如預期，外資法人報告預估，今年上半年備貨量將從原先1800萬支下修至1200萬支，不過電子代工服務（EMS）廠商提高iPhone 13備貨量，預期上半年整體iPhone備貨量仍可維持1.11億支，年增20%。

俄羅斯入侵烏克蘭戰事、加上通膨不確定因素影響，市場憂慮蘋果新平價iPhone SE 3需求恐不如預期，美系外資法人28日報告預估，iPhone SE 3電子代工服務廠商今年上半年備貨量，可能從原先1800萬支下修至1200萬支，下修幅度達33%；其中第1季備貨量約400萬支，第2季備貨量約800萬支。

不過外資法人指出，今年上半年EMS廠商在整體iPhone備貨量仍可維持在1.11億支，主要是因應COVID-19疫情導致封城使廠區受到影響，電子代工服務廠商採取預防措施，提高iPhone 13系列的備貨量，可抵消iPhone SE 3的趨緩需求。

外資預估，第1季EMS廠商在整體iPhone備貨量約6300萬支，較去年同期5000萬支增加25%至26%，第2季備貨量約4900萬支，較去年同期4200萬支增加14%至15%，上半年整體iPhone備貨量估較去年同期9200萬支成長20%。

展望今年下半年，美系外資法人評估，下半年將有4款新iPhone 14亮相，蘋果明年下半年將推出2款6.1吋和6.7吋中低階版以及2款6.1吋和6.7吋高階版iPhone 14 Pro機種，其中iPhone 14 Pro系列將搭載三鏡頭、配備高階A16應用處理器。

外資預估下半年電子代工服務廠商在4款新iPhone 14的備貨量將約8000萬支至9000萬支。

產業分析師郭明錤28日下午在個人推特（Twitter）貼文預估，新iPhone SE 3需求低於預期，銷售通路「有存貨」的狀況即是顯例之一，下修今年出貨量至1500萬支至2000萬支。

「日經亞洲」（Nikkei Asia）28日引述消息人士報導，蘋果第2季規劃減少20%的新iPhone SE 3產量；外媒預估，減少量產的規模可能約200萬支至300萬支。（編輯：趙蔚蘭）1110329