熱錢回頭 新台幣終結連7貶爆量強升1.85角

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者潘姿羽台北30日電）俄烏和談出現曙光，振奮金融市場信心，避險情緒稍稍降溫，台灣股匯市也同聲歡慶，台股大漲近200點，新台幣匯率則終結連7貶，收盤收28.58元，強升1.85角，台北及元太外匯市場總成交金額爆量至19.24億美元。

俄烏停火有望，多頭信心回籠，台股今天在台積電站回600元登高一呼下，指數開高走高，終場上漲191.90點，收在17740.56點，指數不但創3月7日以來新高外，量能也逼近3000億元，創近8個交易日新高。

外匯交易員表示，市場避險情緒降溫，外資終於回心轉意，大舉匯入並買超台股221.29億元，而出口商月底實質拋匯需求出籠，進一步提供支撐力道，新台幣匯率得以終結連7貶，收在一週新高；今天開盤價為28.750元，最高28.534元、最低28.750元。

外匯交易員指出，俄烏戰爭有望停火，避險情緒下降，國際美元跟著回落，亞幣得以稍作喘息，不過美國聯準會（Fed）已經啟動升息循環，後續資金料將回流美元，新台幣的緩貶格局應該不會改變。（編輯：楊凱翔）1110330