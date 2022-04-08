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突破傳統淡季 廣越3月營收9.46億創同期新高

2022/4/8 19:56
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（中央社記者賴言曦台北8日電）羽絨服代工廠廣越公告3月合併營收新台幣9.46億元，年增80.83%，創歷年同期新高，年增率連續6個月正成長，突破過往淡季循環。

廣越今年3月合併營收為9.46億元，年增80.83%；累計第1季合併營收30.06億元，年增91.56%。

廣越總經理吳朝筆表示，2022年品牌客戶訂單需求強勁，雖受俄烏戰爭稍有影響，但下單增長趨勢不變，目前在手訂單出貨可望持續暢旺，訂單能見度已至9月，今年應有機會挑戰歷史新高。

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法人認為，儘管處於疫情之中，全球各知名品牌下單動能持續，廣越品牌客戶Nike及Lululemon等日前公布財務數字均優於市場預期；另外，疫情影響成衣產業供應鏈，能夠快速應變的廠商受品牌商青睞並擴大下單，成衣代工廠「大者恆大」趨勢仍然持續。

法人預估，廣越今年第1季營運成果突破過往淡季循環，市場看好廣越今年業績，將有機會挑戰新高。（編輯：張良知）1110408

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