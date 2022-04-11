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瞄準母親節檔期 85度C不畏疫情搶商機

2022/4/11 14:57（4/11 15:51 更新）
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瞄準母親節檔期檔期，旗下有85度C的美食達人公司宣布推出6款母親節主題蛋糕。（85度C提供）中央社記者江明晏傳真 111年4月11日
瞄準母親節檔期檔期，旗下有85度C的美食達人公司宣布推出6款母親節主題蛋糕。（85度C提供）中央社記者江明晏傳真 111年4月11日
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（中央社記者江明晏台北11日電）儘管疫情持續干擾，全台百貨、零售、餐飲通路仍看好母親節檔期銷售，旗下有85度C的美食-KY搶攻蛋糕商機，預計全台母親節檔期整模蛋糕可售出21萬個，較2021年成長3.1%。

瞄準母親節檔期，美食-KY今天宣布推出6款母親節主題蛋糕，並祭出抽獎活動刺激買氣，預估全台母親節檔期可售出21萬個整模蛋糕，營業額估逾新台幣1億元，成長6.5%。整體來說，今年以來蛋糕業績仍逆勢成長約2%至3%。

面對競業紛紛調漲咖啡售價，85度C行銷公關副總經理鍾靜如預期，原物料上漲，集團會盡量發揮大宗採購優勢；疫情持續干擾市場，雖然85度C以外帶為主，但還是或多或少受到疫情影響。台灣截至去年底門市數約450家，相對持平，今年展店腳步保守審慎以對。

美食-KY 3月合併營收站穩新台幣16億元以上，年減4.52%，今年第1季自結營收達48.5億元，年減0.4%。主因中國短期受疫情干擾而下滑，但美國市場維持強勢成長。

法人指出，中國市場3月受到傳染力高的Omicron病毒影響，營收動能難免受到影響，待疫情受控或是疫苗有所突破，當地營收可望隨民生消費快速回升。

反觀北美市場，美食-KY門市業績維持高檔，法人推估，3月已是連續第13個月繳出營收雙位數成長，在今年貢獻重要的合併營收動能，預期明、後年美食-KY將在北美積極展店，加速成長。（編輯：張均懋）1110411

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